РФ готовит новую атаку: в ВСУ раскрыли вражескую тактику ракетных обстрелов

Ракетные обстрелы оккупантами связаны с подготовкой к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, российские захватчики пытаются деморализовать украинцев, нагнетая ситуацию. Об этом представитель ВСУ сообщил в эфире информационного марафона.
"Все говорят о приближающихся сакральных датах — 23 февраля — их дне "защитника отечества", то есть дне советской армии. Следующий день – это годовщина вторжения на нашу землю. Возможно, хотят к этой дате постоянно держать нас в напряжении", — подчеркнул он.
При этом спикер Воздушных Сил ВСУ обратил внимание на то, что захватчики РФ изменили свою тактику. Если ранее они устраивали массированную ракетную атаку раз в две недели, но сейчас применяют ракеты чаще.
Он напомнил, что русские бьют ракетами даже ночью, не дожидаясь пока подготовят значительный запас снарядов.
"Враг явно нагнетает сейчас обстановку вокруг Украины", — добавил Игнат.
Напомним, утром в субботу стало известно о взрывах, прозвучавших в г.Хмельницкий после объявления воздушной тревоги.
Позже Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что российские оккупанты выпустили по территории Украины утром в субботу четыре крылатые ракеты "Калибр", две из них были сбиты силами украинской противовоздушной обороны.
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