РФ готовит новую атаку: в ВСУ раскрыли вражескую тактику ракетных обстрелов

Российские захватчики пытаются деморализовать украинцев, подчеркнул Юрий Игнат.

Оккупанты применяют новую тактику ракетный ударов / pixabay.com, vpk.name

Ракетные обстрелы оккупантами связаны с подготовкой к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, российские захватчики пытаются деморализовать украинцев, нагнетая ситуацию. Об этом представитель ВСУ сообщил в эфире информационного марафона.

"Все говорят о приближающихся сакральных датах — 23 февраля — их дне "защитника отечества", то есть дне советской армии. Следующий день – это годовщина вторжения на нашу землю. Возможно, хотят к этой дате постоянно держать нас в напряжении", — подчеркнул он.

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При этом спикер Воздушных Сил ВСУ обратил внимание на то, что захватчики РФ изменили свою тактику. Если ранее они устраивали массированную ракетную атаку раз в две недели, но сейчас применяют ракеты чаще.

Он напомнил, что русские бьют ракетами даже ночью, не дожидаясь пока подготовят значительный запас снарядов.

"Враг явно нагнетает сейчас обстановку вокруг Украины", — добавил Игнат.

Напомним, утром в субботу стало известно о взрывах, прозвучавших в г.Хмельницкий после объявления воздушной тревоги.

Позже Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что российские оккупанты выпустили по территории Украины утром в субботу четыре крылатые ракеты "Калибр", две из них были сбиты силами украинской противовоздушной обороны.

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