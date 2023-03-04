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Может сбрасываться в 40 км от цели: РФ применила в Украине новые бомбы весом 1500 кг - Defense Express

4 марта 2023, 23:59
Первое применение этого вида боеприпасов было зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области.
Владимир Путин, бомба
РФ применила в Украине новые бомбы весом 1500 кг / скриншот, ua.depositphotos.com

Российские оккупационные войска впервые применили против Вооруженных сил Украины управляемые боеприпасы УПАБ-1500в (индекс К029Б), вес которых составляет 1,5 тонны. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на источники в Вооруженных силах.

Отмечается, что первое применение этого вида боеприпасов было зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области.

Эта бомба впервые была продемонстрирована в РФ в 2019 году. Тогда же было сообщено, что она уже прошла испытания, поставлена на вооружение ПКС РФ и получила первые экспортные заказы.

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Опасность УПАБ-1500В заключается в том, что она принадлежит к планирующим, оснащена инерциальной и спутниковой системами навигации. Вес боевой части - 1010 кг. Предназначенная для поражения высокозащищенных объектов, бомба может сбрасываться за 40 км от цели для чего носитель должен подняться на высоту 14 км.

Напомним, что в Украине модернизируют высокоточные ракеты Ольха-М с целью увеличения дальности применения до 150 километров. Точность РСЗО повышают так называемые "газовые корректировщики", которые используются для наведения ракет на цель. Испытание дальнобойных ракет будет прямо на поле боя.

Также сообщалось, что Великобритания готова передать Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью полета до 1 тысячи километров. Как отметил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, получение такого оружия послужит сдерживающим фактором для россиян и серьезно изменит ситуацию в пользу Украины.

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