Ольха-М достанет до Крыма: Украина увеличит дальность ударов высокоточных ракет

Точность РСЗО повышают так называемые "газовые рули", которые используются для наведения ракет на цель.

Испытания ракеты Ольха / turchynov.com

В Украине модернизируют высокоточные ракеты Ольха-М с целью увеличения дальности применения до 150 километров.

Испытания дальнобойных ракет будет прямо на поле боя, рассказал первый заместитель главы Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Иван Винник, пишет The War Zone.

"Скажем так, надеюсь, как раз к широко предполагаемой дате контрнаступления на юге в сторону Азовского моря", — подчеркнул он.

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Что известно о ракете Ольха-М

Это модифицированная 7,6-метровая ракета для РСЗО "Смерч". Дальность полета составляет 110 км. Боеголовка массой 220 кг может поражать цели с большой точностью.

Точность РСЗО повышают так называемые "газовые рули", которые используются для наведения ракет на цель с использованием GPS. Украина продолжает изготавливать ракеты Ольха-М небольшими партиями.

Как уточняет The War Zone, дальность американских GMLRS составляют около 80 км.

Ракета Ольха-М / Фото предоставлено И.Винником/thedrive.com

Ранее стали известны новые подробности уничтожения Вооруженными силами Украины флагмана ЧФ России ракетного крейсера Москва.

Нанести огневое поражение крейсеру РФ ракетой Нептун удалось благодаря плохой погоде и самоуверенности российских моряков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на полигоне в Одесской области прошел этап испытания украинской ракеты модели Ольха-М.

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