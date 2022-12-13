ВСУ ударили двумя Нептунами: новые детали уничтожения флагмана ЧФ крейсера Москва

После того, как российский крейсер неожиданно сам зашел в зону поражения украинских ракет и как только это зафиксировали, сразу были выпущены две ракеты.

Подбитый ракетный крейсер Москва / twitter.com/Osinttechnica

Стали известны новые подробности уничтожения Вооруженными силами Украины флагмана ЧФ России ракетного крейсера Москва.

Нанести огневое поражение крейсеру РФ удалось благодаря плохой погоде и самоуверенности российских моряков, пишет Украинская правда.

Как удалось узнать расположение корабля РФ

В статье отмечается, что 13 апреля крейсер Москва стоял в Черном море примерно в 120 км от берега. При этому ВСУ не располагали загоризонтными радарами, поэтому оккупанты чувствовали себя достаточно безопасно.

Однако около 16 часов 13 апреля оператор комплекса "Нептун" получил очень неожиданные данные – обычный радар показывал большую цель примерно в 120 км от берега.

Украинские ракетчики говорят, что увидеть вражескую цель помогла сама природа. Из-за того, что над морем стояли плотные облака, сигнал от радара отражался от них до поверхности воды, а от воды обратно до облаков – и в таком коридоре радар неожиданно добил аж до Москвы.

В материале указывается, что российский крейсер Москва постоянно видели и фиксировали с помощью спутников, однако проблема была не в том, чтобы найти Москву, а в том, чтобы ее достать.

Ракетный удар по крейсеру Москва

После того, как российский крейсер неожиданно сам зашел в зону поражения украинских ракет и как только это зафиксировали, сразу были выпущены две ракеты Нептун.

ВСУ поняли, что Нептуны попали в цель, когда Москва внезапно двинулась и пыталась спрятаться за "вышки Бойко". А также потому, что к флагману российского флота одновременно с разных сторон бросилось четыре корабля. Но именно тогда на море начался неожиданный шторм, и спасательные операции очень усложнились.

Когда украинские военные поняли, что из Крыма к Москве вышел буксир, то им стало очевидно, что ситуация на крейсере критическая.

Удар Нептунами по крейсеру Москва / pravda.com.ua

Уничтожение крейсера Москва

На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

В результате полученных повреждений корабль затонул в Черном море.

С затонувшего российского крейсера Москва, который был подбит украинскими ракетами Нептун, оккупанты забрали тела погибших моряков и секретную документацию, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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