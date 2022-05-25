РФ провела тайную спецоперацию на затонувшем крейсере Москва – разведка

Подбитый крейсер Москва / twitter.com/Osinttechnica

С затонувшего российского крейсера Москва, который был подбит украинскими ракетами Нептун, оккупанты забрали тела погибших моряков и секретную документацию, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Как подчеркнул он в комментарии изданию Крым.Реалии, спасательная операция на российском корабле длилась по меньшей мере две недели.

По данным официального представителя ГУР, к ее проведению были привлечены от 5 до 7 кораблей.

"В основном это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела [погибших моряков], снимали всю аппаратуру и проводили зачистку этого крейсера — доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны", — сообщил Скибицкий.

Добавим, что официальной информации о проведении спасательной операции на затопленном крейсере Москва от Минобороны РФ не было.

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На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

В результате полученных повреждений корабль затонул в Черном море.

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