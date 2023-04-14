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Под угрозой несколько городов: Жданов назвал вероятные цели ракетных ударов РФ

Алексей Тесля
14 апреля 2023, 14:50 обновлено 14 апреля, 14:53
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Враг может наносить удары по транспортной инфраструктуре в прифронтовой зоне, предупредил Олег Жданов.
Олег Жданов, ракета
Олег Жданов не исключил новые ракетные удары РФ по Украине / Коллаж фото УНИАН, Минобороны РФ

Целью ракетных атак России весной и летом станет транспортная инфраструктура, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Кроме того, Россия сейчас сосредотачивается на ударах в прифронтовой зоне, подчеркнул он в интервью Главреду.

"Противник прекрасно понимает: чтобы добиться какого-то успеха, необходимо уничтожать наши резервы. Поэтому основной упор будет им делаться на прифронтовую зону и такие города как Запорожье, Днепр и другие, где могут быть наши войска", — пояснил эксперт.

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Вместе с тем он не исключил, что враг может наносить удары по транспортной инфраструктуре в прифронтовой зоне и на западе Украине, где проходят важные транспортные пути.

"Россия уже делала это в начале широкомасштабного вторжения, пытаясь наносить огневые удары по Волыни, Львовской и Ивано-Франковской областям. Закарпатскую область, как я понимаю, россияне боятся трогать – иначе Орбан обидится", — уточнил собеседник.

Кроме того, по его мнению, также под ударом может оказаться Одесский регион.

"Вспомните Днестровский лиман и Белгород-Днестровский, где россияне постоянно бомбили мост. Эти объекты будут главными целями. Но основной упор будет на прифронтовую зону", — добавил Жданов.

Ракетные удары РФ

Напомним, массированную ракетную атаку по Украине россияне осуществили 9 марта, она продолжалась более 6 часов.

21 марта враг нанес ракетный удар по Одесской области. Были выпущены три управляемые авиационные ракеты класса "воздух-земля" X-59 истребителями Су-35 с направления Черного моря. Две ракеты сбиты силами ПВО, одна попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата.

В ночь на 24 марта враг атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами. Запуски беспилотников осуществлялись с северо-восточного направления, они атаковали Кривой Рог и Сумскую область.

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