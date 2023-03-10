Комбинированный ракетный удар РФ по Украине: эксперт выдвинул неожиданную версию

РФ пытается уничтожить украинскую инфраструктуру и снизить интенсивность сопротивления ВСУ, говорит Валерий Романенко.

РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине / Фейсбук Константина Машовца

Комбинированный ракетный удар по Украине 9 марта РФ применила с целью продолжения своей концепции войны с Украиной как "бесконтактной", заявил авиационный эксперт, научный сотрудник музея НАУ Валерий Романенко.

В интервью Главреду он напомнил, что кроме боевых действий на фронте, РФ пытается уничтожить украинскую инфраструктуру, а также путем ракетных ударов по гражданской инфраструктуре уменьшить интенсивность сопротивления ВСУ.

При этом эксперт не исключил, что вероятной целью комбинированного ракетного удара РФ была провокация беспорядков в тылу, чтобы люди начали требовать завершения войны и капитуляции.

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"Но это - глупые надежды. И русские, словно упрямые ослы, с большей настойчивостью начали атаки на инфраструктуру (хотя я думал, что они с наступлением теплого времени откажутся от этого). Причем они используют даже ракеты "Кинжал" в невиданном количестве – за один налет россияне использовали их вдвое больше, чем за весь прошлый год", — добавил Романенко.

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко – авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета (НАУ).

Как известно, 9 марта российские оккупанты в течение суток осуществили пуск десяток ракет различного базирования, 34 из которых были уничтожены и еще 8 не достигли своих целей.

Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед-136", половина которых была сбита.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечает, что интенсивность ракетных ударов российских оккупантов и вред от них для Украины неизбежно будет падать, а эффективность систем ПВО – будет расти. Для рядового украинца тенденция с российскими ракетными ударами по Украине будет положительной, говорит Жданов.

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