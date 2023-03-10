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Украине нужны собственные "Шахеды", без ударов по заводам в РФ ракеты не закончатся - Романенко

Анастасия Заремба

журналист

10 марта 2023, 13:00
Россия будет увеличивать промежутки между ракетными обстрелами, но будет стрелять до последнего дня войны, считает авиаэксперт Валерий Романенко.
Валерий Романенко
Украинские "Шахеды" - единственное действенное средство уменьшить пуски ракет РФ / Главред

Россия впервые за длительное время осуществила массированную ракетную атаку по территории Украины. По словам представителей ГУР, на эту атаку РФ потратила запас ракет, который до этого собирала в течение месяца. В частности, Россия впервые за год с начала полномасштабного вторжения прибегла к беспрецедентному действию – запуску сразу шести дефицитных ракет Х-47М "Кинжал".

В интервью Главреду авиационный эксперт, научный сотрудник НАУ Валерий Романенко рассказал, почему россияне сосредоточились на ударах "Кинжалами", улучшат ли комплексы "Patriot" способность Украины к сбитию Х-22 и "Калибров" и на обстрелах каких объектов россияне могут сосредоточиться летом.

Поскольку ракетная атака России осуществлялась несколькими средствами, на что рассчитывала РФ, когда одновременно запускала по Украине дроны, "Калибры" и "Кинжалы", вела обстрелы с С-300? В чем заключалась ее цель?

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В том, чтобы продолжить свою концепцию войны с Украиной как бесконтактной, когда кроме собственно боевых действий на фронте происходит еще и уничтожение украинской инфраструктуры, а также путем ракетных ударов по гражданской инфраструктуре с целью уменьшения интенсивности сопротивления ВСУ. Или даже для начала беспорядков в тылу, чтобы люди начали требовать завершения войны и капитуляции. Но это - глупые надежды. И русские, словно упрямые ослы, с большей настойчивостью начали атаки на инфраструктуру (хотя я думал, что они с наступлением теплого времени откажутся от этого). Причем они используют даже ракеты "Кинжал" в невиданном количестве – за один налет россияне использовали их вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Не могли бы вы разъяснить, в чем причина того, что РФ в этой атаке сосредоточилась не на Х-101 или Х-555, которых у них, вероятно, гораздо больше, а именно на "Калибрах" и "Кинжалах"?

"Калибры" мы как сбивали успешно, так и сбиваем, потому что это легче, чем сбить последние модели Х-101, которые в РФ оборудовали системами радиопротиводействия нашим радарным системам. А вот "Кинжалы" дают уверенность – для их направления ракете указываются координаты, и мы не способны им противодействовать. Россия также использовала Х-22, но их дальность, а главное точность, в отличие от "Кинжалов", не позволяет поражать объекты. У россиян нет других средств для того, чтобы точно ударить по электростанциям или по трансформаторам, поэтому они и используют "Кинжалы" как более надежное в их понимании средство поражения.

Вы сказали, что россияне могли бы весной отказаться от обстрелов инфраструктуры, но этого не произошло…

У россиян был лозунг - "заморозим украинцев и загоним в пещеры". Не заморозили и не загнали. Сейчас они могут снова придумать какой-то идиотский лозунг, потому что креатив у них плохо работает. Поэтому пусть попробуют заморозить нас летом.

А могут ли они к лету переключиться на какие-то другие цели?

Да, они могут бить по инфраструктуре, по мостам. Ситуация такова, что у россиян мало средств поражения – они не учли масштабов. Украина - это не Сирия и не Грузия, поэтому у россиян просто не хватает этих ракет. Вы видите, как выросли промежутки между ударами, потому что россияне не успевают накапливать ракеты. А делать запуск условно десятью ракетами нет смысла, потому что девять из них будут сбиты. Россиянам надо делать массовые запуски для того, чтобы превысить так называемую канальность зенитно-ракетных комплексов. Потому что если один такой комплекс способен наводиться по десяти ракетам, а их запустят двенадцать, то две прорвутся. Поэтому россияне будут увеличивать промежутки обстрелов, но будут стрелять до последнего дня войны.

Надежды на то, что когда-то у РФ закончатся ракеты, ложны. Это произойдет тогда, когда Украина сделает собственные ракеты "Гром", собственные "Шахеды" и будем расстреливать их предприятия, которые производят эти ракеты. Они находятся в промышленном районе к северо-западу от Москвы, где расположены основные оборонные предприятия, которые, если не производят полный цикл, то хотя бы комплектующие к этим ракетам - радиоэлектронику, гироскопы, системы управления. Ведь в НАТО говорят, что передача нам западных вооружений приведет к эскалации войны, но не возражают против выстрелов в любую точку России собственным оружием.

Была информация, что Россия могла тайно получить определенное количество оружия, среди которых ракеты, от Ирана. Как, по вашему мнению, это отразится на обстрелах?

Что я могу сказать... будет нам скверно. Известны корабли, которыми доставляют, каким образом доставляют – Каспийским морем. Пока речь идет о боеприпасах и "Шахедах". Таким образом единственное, что может нас спасти, это то, что возможности Ирана по выпуску ракет Fateh-110 и Zolfaghar ограничены. Из-за санкций Иран не может их массово выпускать - возможности у них примерно такие, как у россиян для выпуска "Кинжалов".

Учитывая то, что во время атаки Харьков активно обстреливался именно С С-300, не могли бы вы объяснить, насколько в России в этом есть преимущество?

В России огромный запас этих ракет - по данным ГУР, его оценивают в примерно шесть тысяч. То есть им этого хватит до последнего дня войны. Поэтому говорю еще раз, что украинские "Шахеды" – это действенное средство уменьшить пуски этих ракет, потому что тогда россияне будут вынуждены возвращаться к пусковым установкам этих ЗРК. Оборона всегда обречена на поражение, а вот активные удары по врагу – это единственный путь к победе.

Могут ли такие массированные обстрелы стать предпосылкой к новому наступлению РФ - чего вообще нам ждать в ближайшие месяцы?

Россия не способна ни к большим обстрелам, ни к наступлениям. Крупное наступление в РФ - это бои за отдельные дома в Бахмуте и близлежащих селах? Вспомните операцию "Буря в пустыне" или Курскую, Сталинградскую битвы и их масштабы. Россия - это ничтожная страна с ничтожными операциями. Единственное, что она может - воевать с трансформаторами, потому что накопила определенный запас ракет (да и то, неудачно).

Сейчас россияне уже выпустили первую монографию с оценками своей ССО, где сами пишут, что возможности российских систем связи и информационных систем, являющихся основой ведения боевых действий в 21 веке, не сравнимы с Украиной. Россияне ужасно завидуют нашим системам связи и "Старлинкам". Также РФ потеряла преимущество в артиллерии, потому что мы уже получаем такое количество снарядов, которое сопоставимо с возможностями РФ. Но американские снаряды мощнее, и сейчас НАТО хочет удвоить количество боеприпасов. Ведущие мировые эксперты, оценивающие ход боевых действий, говорят, что в случае получения двойного количества артиллерийских боеприпасов и минометов, даже без самолетов российские войска просто покатятся, потому что не будут успевать восстанавливать потери. То же будет и с ракетами - будут стрелять, где-то побьют пару трансформаторов, но мы уже всюду, где могли, разместили заказ на оборудование и мало-помалу восстанавливаем его. Почти во всех городах Украины уже бегает электротранспорт, значит, есть резервы.

Если Украина получит "Patriot", насколько это уменьшит эффективность ударов по инфраструктуре и стране в целом?

Сейчас мы не можем поражать три типа ракет – Х-47М "Кинжал", Х-22 и С-300. То есть аэробаллистические и ракеты противовоздушной обороны, потому что из-за их большой скорости комплексы просто не успевают их поражать. Нам обещано два "патриота", по одному от США и Германии. Минимум один SAMP-T, который является европейским аналогом этой системы, и несколько NASAMS, которые при условии удачного размещения тоже способны поражать ракеты Х-22 и С-300, но не "Кинжал". Конечно, нам нужно гораздо больше этих комплексов, но если сейчас уровень уничтожения крылатых ракет достигает 70%, а в некоторых случаях 80%, то тогда возрастет и уровень покрытия этими ракетами и для других видов вооружения на 20-30%. Радикально с этими двумя комплексами ничего не изменится – в основном, Х-22 и "Кинжалы" как попадали, так и будут. То есть они будут прорывать ПВО, но количество таких прорывов будет меньше. Потому что в США, например, таких комплексов около 200, в Нидерландах с их маленькой территорией около восьми таких комплексов. Так что представьте что такое два комплекса и две дополнительные пусковые установки для Украины. Значительно картину они не изменят, но шансы будут, и какие-то районы мы сможем прикрыть.

война в Украине ракетный удар Валерий Романенко
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