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Военный эксперт спрогнозировал, насколько сильно опасны будут для Украины ракетные удары РФ

10 марта 2023, 02:05
Для рядового украинца тенденция с русскими ракетными ударами по Украине будет положительной, говорит военный эксперт Олег Жданов.
Жданов, ракета
Как сильно опасны будут для Украины ракетные удары РФ: прогноз Олега Жданова / коллаж фото УНИАН

Интенсивность ракетных ударов русских оккупантов и вред от них для Украины неизбежно будет падать, а эффективность систем ПВО – возрастать. Об этом заявил в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Нам с вами стоит ждать того, что интенсивность таких ударов будет снижаться, а эффективность ПВО – расти. Не надо забывать, как бы россияне не пытались бы что-то изготовить, общее количество ракет в РФ уменьшается, потому что тратят они гораздо больше, чем производят. Кроме того, до конца марта мы должны получить комплексы "Patriot", что даст нам шанс бороться с "Кинжалами". Поэтому для рядового украинца тенденция положительная", − сказал он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

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С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Угроза наступления России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует максимальную эскалацию на войне России против Украины со стороны агрессора.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что оккупанты РФ уже мобилизовали 500 тысяч человек. Чиновник предположил, что они могут пойти в атаку на двух направлениях – на Донбассе и юге.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович считает - русский диктатор Путин собирается пойти в наступление в марте-апреле. По его мнению, теперь Москва будет пытаться добиться не "победы", а более выгодного положения для своих войск. После этого Кремль планирует начать переговоры с Украиной в мае.

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