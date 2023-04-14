"А крейсер "Москва" почему не подняли?": в ОП потроллили РФ за поднятие по тревоге Тихоокеанского флота

У Зеленского подчеркнули, что сколько Россия не поднимала бы свой металлолом по тревоге, мир уже увидел, что армия РФ не является непобедимой.

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В ОП потроллили РФ за поднятие по тревоге Тихоокеанского флота/ Twitter, УНИАН

Тихоокеанский флот страны-агрессора России подняли по тревоге в полном составе, после чего начали приводить его в высшую степень боеготовности. В Офисе президента Украины отреагировали на такие меры в РФ и высмеяли российских захватчиков, намекнув на слабые места российской оккупационной армии.

О начале приведения Тихоокеанского флота РФ в высшую степень боеготовности сообщили российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что основная цель таких мероприятий – провести проверку и "наращивать способность решать задачи по отражению агрессии вероятного противника".

Как сообщил начальник Генштаба страны-оккупанта РФ Валерий Герасимов, эта проверка будет проходить в три этапа. Сначала флот будет приведен в полную боевую готовность, будут проверены дежурные силы ПВО и подразделение авиации. После этого флот будет отрабатывать учебно-боевые задачи в районах боевой подготовки. Затем также будет проверяться готовность стратегических подводных лодок к применению оружия.

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В ОП потроллили РФ за проверку Тихоокеанского флота

В Офисе президента Украины отреагировали на решение страны-агрессора России проверить Тихоокеанский флот. Руководитель ОП Андрей Ермак потроллил россиян в Telegram, заявив, что поднятие российского металлолома не имеет никакого смысла.

"Поднимай металлолом по тревоге, не поднимай – весь мир уже увидел разрушение "скрепы" непобедимой армии РФ. И именно с разрушений "скрэп" начинались необратимые процессы в империях", – написал глава ОП.

После этого он с сарказмом написал риторический вопрос, почему же Россия не подняла крейсер "Москва".

Возможность распада РФ

Ранее главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник высказал мнение, что Запад не против распада РФ. По его словам, на Западе поняли, какой страна-агрессор Россия есть на самом деле, и что россияне – это глубоко криминальная масса. Даже если путинского режима в РФ не будет, имперство всё равно останется в крови русских.

Журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий отмечал, что для того, чтобы в стране-агрессоре России сменилась власть, российский диктатор Путин должен либо умереть, либо навсегда исчезнуть.

Оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко выразил мнение, что возможность распада страны-агрессора России зависит от того, насколько тяжелое поражение нанесет ей Украина в войне. В случае проигрыша России в войне внутри государства может возникнуть смута, убежден Яковенко.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что уже приближается крах страны-агрессора России как государства. Он отмечает, что в РФ произойдут "сейсмические изменения", и эти изменения напрямую повлияют на прекращение полномасштабной войны против Украины.

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