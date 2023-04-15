"Остаются руины": РФ вернулась к тактике выжженной земли, есть угроза для части территорий – Жданов

Российские захватчики вернулись к тактике, которую применяли и раньше, но изменили ее. Они берут один участок и "долбят" его, пока не сравняют с землей.

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Оккупанты вернулись к тактике выжженной земли, но изменили ее, говорит Жданов/ Главред, Днепропетровская ОВА

Российская оккупационная армия вернулась к применению тактики выжженной земли в войне против Украины. Но теперь они применяют ее по-другому, пытаясь подвинуть подразделения защитников нашего государства.

Теперь оккупанты выбирают определенный участок и бьют по нему всем, чем можно, пока не сравняют с землей. Вследствие этого там остаются руины, на которых украинские военные не могут удержаться, поэтому вынуждены отходить назад. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Летом прошлого года они применяли тактику выжженной земли, и основой этой тактики был огневой вал. Их артиллерия выкладывала 60-70 тысяч боеприпасов в сутки, плюс добавлялось что-то от авиации, а также массированные ракетные удары. Сегодня они перешли к квадратно-гнездовому методу, то есть они берут небольшой участок и долбят его, пока не сравняют с землей", – отмечает Жданов.

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После того, как российские захватчики уничтожили всё на одном участке, украинские военные вынуждены оттуда отойти, ведь там остаются только руины. В то же время из-за плотного применения оккупантами авиации и артиллерии украинское войско несет потери. Захватчики после этого просто переходят на другой участок и "долбят" уже другой квадрат.

"Поэтому, с одной стороны, россияне действительно вернулись к тактике выжженной земли, но с другой – эта тактика носит уже локальный характер, не массированный, не огневой вал, не сплошная зона огня, которая катится впереди российской наступающей пехоты", – отметил военный эксперт.

Еще одна причина, почему российские оккупанты не могут массированно применять такую тактику – недостаточное количество огневых средств.

"Плюс им нужно сегодня активно бороться с нашими ближайшими тылами в прифронтовой зоне, но для этого нужны огневые средства, а их недостаточно. И они снова упираются в количество. Нет того, что было осенью и зимой, когда они могли накрывать и авиацией, и ракетами (были массированные удары по сто ракет)", – сказал Жданов.

Война в Украине

Раньше в ВСУ предупредили о ракетной угрозе со стороны оккупантов на Пасху. Страна-агрессор Россия усилила психологическое и огневое давление на гражданское население в Украине. Российская оккупационная армия очень цинична, поэтому на Пасху не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что российские захватчики уже применяют на фронте управляемые авиабомбы массой 1500 кг. Однако наибольшая опасность от их применения для прифронтовых регионов, ведь такие бомбы после запуска способны лететь максимум на 70-80 км.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что западным медиа и властям стран Запада следует задуматься об увеличении военной помощи ВСУ (если ее действительно не хватает), а не критиковать и не давать негативные прогнозы. Чиновник подчеркнул, что вся информация западных СМИ о нехватке у ВСУ ресурсов – всего лишь субъективная аналитика.

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