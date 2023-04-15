Военный эксперт спрогнозировал, понадобятся ли ВСУ несколько попыток контрнаступления

Все последующие наступления ВСУ, говорит Роман Свитан, будут зависеть от динамики первого наступления.

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Роман Свитан / коллаж фото УНИАН

По сказанному выше я уже поняла, что вы твердо верите в успех украинской контрнаступательной операции.

Наступлений ВСУ на позиции русских оккупантов будет ровно столько, сколько потребуется для достижения нужного результата. Об этом в интервью Главреду заявил полковник запаса и военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Высказывания военных не всегда правильно интерпретируют. Петер Павел (генерал и президент Чехии – Главред) говорил о том, что Украине нужно с одной попытки постараться решить все проблемы одним махом – уничтожить такое количество российских войск, чтобы у россиян как минимум в ближайшие десять лет не было даже идеи о наступлении или обороне на оккупированных территориях, то есть нужно, чтобы они сами ушли. Так что это, скорее, было пожелание – одним махом ударить так сильно, чтобы голова отвалилась у тех, кто в России принимает решения", ‒ сказал он.

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Как говорит Свитан, все последующие наступления ВСУ будут зависеть от динамики первого наступления.

"А так, наступлений будет ровно столько, сколько нужно: надо будет три наступления – будет три, надо будет четыре – будет четыре. Все будет зависеть от динамики первого наступления, которое вскоре начнется. Оно может разбиться на несколько наступлений, например, если начнется плохая погода, и нам придется остановиться, подождать, но через время мы пойдем дальше", ‒ сказал он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.

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