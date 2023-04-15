В Польше высмеяли Медведева за угрозы: "Смешивать алкоголь и наркотики опасно, так что продолжайте"

Заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России и бывший президент РФ Дмитрий Медведев начал угрожать Польше, якобы эта страна исчезнет с карты Земли. С таким обвинением путинский прихвостень набросился на Польшу и ее премьер-министра Матеуша Моравецкого за слова, что Украина может бить по территории России. В Польше отреагировали на такие угрозы и высмеяли российского чиновника.
Под соответствующей публикацией Медведева в Twitter с угрозами Агентство национальной безопасности Польши оставило комментарий, в котором посоветовало "продолжать смешивать алкоголь и наркотики", несмотря на то, что это опасно.
"Уважаемый господин Медведев. Помните, что сочетание алкоголя с наркотиками очень опасно. Пожалуйста, продолжайте это делать", – ответили в спецслужбе на его угрозы.
Когда после этого на Польское Агентство набросились пророссийские боты, называя работников ведомства "бандеровцами", в структуре также не смолчали на такой комментарий.
"Вчера наш профиль назвали пророссийским. Сегодня нас называют "бандеровцами" – то есть мы хорошо выполняем свою работу", – отметили в ведомстве.
Абсурдные заявления Медведева
Ранее заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев взорвался текстом, наполненным абсурдными рассуждениями о будущем Украины и Запада. В его иллюзорном мире Украина, мол, "никому не нужна и исчезнет с планеты", а западный мир якобы "ожидает конец".
Также ранее Медведев, комментируя заявление Берлина о том, что если российский директор Путин приедет в Германию, то его арестуют, разразился угрозами в адрес ФРГ. Мол, в таком случае Москва якобы "нанесет ракетные удары по Бундестагу, офису канцлера и другим объектам".
Кроме этого, Медведев так "разволновался" о судьбе УПЦ МП в Украине, что набросился с угрозами на украинского президента Владимира Зеленского и всю верхушку власти нашего государства. В очередной пропагандистской публикации в Telegram он угрожал украинской власти "судом человеческим и Божьим".
Читайте также: