Угрожает судом человеческим и Божьим: Медведев набросился на Зеленского из-за УПЦ МП

Прихвостень Путина даже начал цитировать церковные книги, так "проникся" судьбой московского патриархата в Украине.

Медведев набросился на Зеленского через УПЦ МП / офис президента Украины, сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора России Дмитрий Медведев так разволновался о судьбе УПЦ МП в Украине, что набросился с угрозами на украинского президента Владимира Зеленского и всю верхушку власти нашего государства.

В очередной пропагандистской публикации, которую он обнародовал в Telegram, Медведев угрожает украинской власти "судом человеческим и Божьим".

"Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего перед его судом. И получат за всё содеянное", - написал прихвостень российского диктатора Владимира Путина.

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На волне таких эмоций приспешник диктатора РФ даже процитировал Откровения Иоанна Богослова ("Апокалипсис").

"И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил тех, кто приняли начертание зверя и поклоняются его изображению: оба живы брошены в озеро огненное, горящее серой", – написал Медведев.

Скандальные заявления Медведева

Напомним, заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев сморозил еще одну "причину" полномасштабного вторжения РФ в Украину. В интервью российским пропагандистам он заявил, якобы "Украина – это часть России", но юудто бы долгое время Россия "мирилась с тем, что Украина была отдельно".

Также ранее Медведев поделился своими розовыми мечтами о том, что РФ якобы должна захватить "всю Украину вплоть до Львова". При этом путинский прихвостень считает, якобы против российских оккупантов "косвенно" выступили 3,6 миллиона представителей армии НАТО.

Напомним, Медведев закатил истерику из-за возможного появления в Украине миротворцев НАТО. Российский чиновник-пропагандист обозвал их "озверевшими тварями, соскочившими с катушек". Медведев прибегнул к оскорблениям, назвав натовцев "волками в овечьей шкуре", которые хотят установить "выгодный им мир".

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