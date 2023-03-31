'Волки в овечьей шкуре': Медведев закатил истерику и сделал резкий выпад в адрес миротворцев НАТО

"Запасной" президент РФ прибегнул к оскорблениям, назвав натовцев "волками в овечьей шкуре", которые хотят установить "выгодный им мир".

Медведев выдал порцию угроз в адрес миротворцев НАТО / Коллаж фото УНИАН, сайт Кремля

Заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев закатил истерику из-за возможного появления в Украине миротворцев НАТО. Российский чиновник-пропагандист обозвал их "озверевшими тварями, соскочившими с катушек".

В своем Telegram-канале Медведев прибегнул к оскорблениям, назвав натовцев "волками в овечьей шкуре", которые хотят установить "выгодный им мир".

"Натовцы - не просто озверевшие твари, соскочившие с катушек от своего жлобства и наглости. Они держат всех остальных за конченых придурков. И, цинично улыбаясь, предлагают свои миротворческие услуги. Их истинные намерения понятны - установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы", - выдал Медведев.

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При этом он отрицает сам себе, тут же заявляя, что натовцы "хотят развязать Третью мировую войну".

"Понятно, что так называемые миротворцы НАТО просто собираются начать конфликт на стороне наших врагов. Изрядно нагреть на этом руки, доведя ситуацию до точки невозврата. Развязать ту самую Третью мировую, которой на словах так опасаются", - написал российский чиновник-пропагандист.

Более того, "запасной" президент РФ назвал миротворцев врагами страны-агрессора, которых нужно убивать.

"Они будут законной целью для наших Вооруженных сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут непосредственно угрожать нам. И тогда эти миротворцы должны быть безжалостно уничтожены. Они солдаты врага", - заскулил Медведев.

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры стран Евросоюза близки к обсуждению вопроса об отправке миротворческих сил в Украину. И это якобы всерьез повышает шансы на то, что начнется Третья мировая война.

"Мы сейчас близки к тому, что для европейских лидеров станет легитимным отправлять какие-то миротворческие силы на фронт. Если так будет продолжаться, мы можем дойти до Третьей мировой войны", - сказал Орбан.

Как отметил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник, война России против Украины закончится осенью, а дальше зайдут миротворцы НАТО. По его словам, будут организованы базы НАТО и запустится процесс вступления Украины в Альянс.

"Поэтому мне кажется, что в 2023 году будет сделано все возможное для того, чтобы к осени, к концу сентября 2023 года, все было закончено. Это мое мнение на сегодняшний день: до конца сентября - начала октября эта война может завершиться", - спрогнозировал Сотник.

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