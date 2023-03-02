"Будет прямое вступление в войну": Медведев в истерике назвал "причину" войны РФ с НАТО

В России продолжают делать вид, будто они могут составить прямую конкуренцию странам НАТО. Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев придумал новую причину начала прямой войны с НАТО.
Теперь новой причиной является обслуживание боевых самолетов, которые могут передать Украине, на территории Польши. Военным целями Медведев будет считать тех, кто будет принимать решение о поставках авиации, а также инструкторы.
"Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолеты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь Польши, это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями", - написал Медведев.
Новые угрозы Медведева
Ранее заместитель директора РФ Путина в Совбезе Медведев разразился истерическим заявлением и обвинил США в "гигантских поставках оружия Украине". В ответ Медведев начал угрожать Западу противокорабельными ракетами Циркон, которые Москва, дескать, отправила к границам НАТО.
"Прокомментировал" Медведев и планы Польши по поставкам Украине танков Leopard. По его словам, такая техника якобы "превратится в ржавый металлолом". При этом он пофантазировал еще и о, дескать, "распаде Украины".
Российский террорист Гиркин заявил, что "клоунские заявления" Медведева всем уже надоели. Боевик посоветовал Медведеву не оскорблять врагов, которые умнее его, и тихо спиваться.
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