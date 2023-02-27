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"Сразу визжат": в ОП "умыли" Медведева, пригрозившего уничтожить "мир без РФ"

27 февраля 2023, 12:50
РФ в очередной раз пугает ядерным конфликтом, подчеркнул Михаил Подоляк.
Медведев, Подоляк
Михаил Подоляк ответил на угрозы Дмитрия Медведева / Коллаж УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал очередные угрозы замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева применить ядерное оружие.

Он заявил, что, когда Россия говорит о ядерном конфликте, потому что "мир без РФ" ей не нужен, возникают два вопроса. Об этом представитель ОП написал в своем Twitter.

"Первый: а зачем напали на другую страну? И второй: предлагаете миру дать вам право безнаказанно резать граждан другой страны, а если вас хорошо избивают, то сразу визжать "Не трогайте нас!"?" — подчеркнул Подоляк.

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Новые угрозы Медведева

Отметим, что ранее Медведев выдал новую страшилку насчет уничтожения "человеческой цивилизации" в случае угроз для России, угрожая "проигрышем для всех, апокалипсисом и крахом".

"Если всерьез возникнет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей людской цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", — заявил он.

Ранее заместитель директора РФ Путина в Совбезе Медведев разразился истерическим заявлением и обвинил США в "гигантских поставках оружия Украине". В ответ Медведев начал угрожать Западу противокорабельными ракетами Циркон, которые Москва, дескать, отправила к границам НАТО.

"Прокомментировал" Медведев и планы Польши по поставкам Украине танков Leopard. По его словам, такая техника якобы "превратится в ржавый металлолом". При этом он пофантазировал еще и о, дескать, "распаде Украины".

Российский террорист Гиркин заявил, что "клоунские заявления" Медведева всем уже надоели. Боевик посоветовал Медведеву не оскорблять врагов, которые умнее его, и тихо спиваться.

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ядерная война Дмитрий Медведев Михаил Подоляк
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