Угрожает "салютом из Калибров": Медведев сбесился из-за планов строительства танкового завода в Украине

Он снова начал угрожать Украине ракетным ударом, на этот раз пытаясь запугать тем, что РФ якобы попытается уничтожить этот завод.

Медведев сбесился из-за планов строительства танкового завода в Украине/ bundeswehr.de, сайт Кремля

Заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев сбесился из-за того, что немецкий концерн Rheinmetall хочет построить в Украине танковый завод еще до окончания войны.

Прихвостень Путина из-за таких новостей снова начал угрожать Украине. На этот раз он пытается напугать украинцев "салютом из Калибров". Соответствующие угрозы он опубликовал в Telegram.

"Если все же "фрицы" решат строить по-настоящему, хотя они люди как прагматичные, ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "калибров" и других пиротехнических устройств", – написал Медведев.

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Rheinmetall планирует строительство танкового завода в Украине

Ранее сообщалось, что немецкий машиностроительный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Украиной о строительстве танкового завода на украинской земле. Отмечается, что этот завод может быть построен в Украине примерно за 200 миллионов евро.

Гендиректор компании надеется, что решение будет принято "в ближайшие два месяца". По его словам, для победы Украине понадобится от 600 до 800 танков, и их строительство нужно начать быстро.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден во время визита в Киев 20 февраля напомнил, что западный мир взял на себя обязательство поставить Украине более 700 танков. При этом украинское государство получит новый пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов.

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