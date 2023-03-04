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"Будет фронт на 1000 км через 5 областей РФ": война не закончится выходом ВСУ на границы 1991-го – Свитан

4 марта 2023, 14:50
Война будет идти даже после освобождения всех украинских территорий. Поэтому Украина должна демилитаризовать приграничные регионы РФ и подтолкнуть ее к распаду.
Украинские военные, Роман Свитан
Война не закончится выходом ВСУ на границы 1991 года, считает Роман Свитан/ 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило, скрин

Выход украинских военных на границы 1991 года не будет означать завершения войны. После этого просто образуется новый фронт, который будет простираться на тысячу километров и заденет российские территории.

Этот фронт будет проходить через пять российских регионов. Такое мнение высказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

"Граница 1991 года станет новой линией 1000-километрового фронта. Она будет проходить по территориям 5 регионов – Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Украине нужно будет создать из этих пяти областей демилитаризованную зону", – отмечает Свитан.

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Демилитаризовать эти территории можно будет с помощью размещения на украинской границе дальнобойного оружия.

"Следует разместить войска вдоль линии фронта с определенными средствами поражения дальнего радиуса действия на глубину 100-150 километров, чтобы можно было поражать движущуюся военную цель. Вот что можно назвать демилитаризацией", – отмечает полковник запаса.

Кто такой Роман Свитан

Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Но только распад страны-агрессора России может в будущем полностью обезопасить Украину от угрозы нового нападения, отмечает Свитан.

"Подчеркну, что следующим этапом станет уничтожение российской экономики путем санкций, которые должны привести к развалу России. В подобной ситуации будет уже некому идти воевать в Украину. Война потеряет свой смысл", – говорит он.

Когда может завершиться война – прогнозы экспертов

Ранее полковник запаса Роман Свитан отмечал, что война в Украине может завершиться уже в этом году при условии, если сохранится текущая динамика поставок вооружений. По его мнению, первый этап победы украинцы могут отпраздновать уже до 25 декабря. Но речь идет именно о первом этапе, который будет заключаться в зачистке нашей территории от оккупантов.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в РФ осталось времени до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то военных целей в Украине. Он также предположил, что "решающая битва между РФ и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны". Впрочем, конкретных свидетельств в подтверждение своих слов Буданов не предоставил.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не будет договариваться о мире с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что Силы обороны намерены вернуть все временно оккупированные Россией регионы, включая Крым и Донбасс. Несмотря на сложную ситуацию на фронте, Резников считает, что война может закончиться победой Украины в 2023 году.

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