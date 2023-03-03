"Я много знаю, и это вселяет оптимизм": Резников спрогнозировал сроки завершения войны в Украине

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Силы обороны намерены вернуть все временно оккупированные Россией регионы, включая Крым и Донбасс.

Алексей Резников надеется, что война в Украине закончится в 2023 году / УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, Киев не будет договариваться о мире с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Наш президент дал понять, что мы не будем вести переговоры с нынешним главой Кремля. Украина готова вести переговоры о возмещении ущерба, международном трибунале и об ответственности за военные преступления Кремля, так называемом Нюрнбергском соглашении-2", – сказал он в интервью немецкому изданию Bild.

Министр обороны отметил, что пока Силы обороны намерены вернуть все временно оккупированные Россией регионы, включая Крым и Донбасс.

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По его словам, сейчас в Донецкой и Луганской областях идут ожесточенные бои, в частности, за город Бахмут.

"Россияне начали это медленное наступление шесть месяцев назад, и мы сдерживаем его шесть месяцев. Потери россиян составляют около 500 человек убитыми и ранеными каждый день", – заявил Резников.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, он считает, что война может закончиться победой Украины в 2023 году.

"Я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие поддержки и действительно вижу: есть шанс, что эта война закончится нашей победой в этом году. Я серьезно обдумываю это, много знаю, и это вселяет в меня оптимизм. Оптимист – это информированный реалист", – заявил Резников.

Как сообщал Главред, советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаровпредположил, что переговоры Украины и страны-агрессора России возможны как минимум после деоккупации Запорожской и Херсонской областей.

По прогнозу Назарова, война в Украине продлится еще как минимум год. По словам генерала, украинские военные смогут начать контрнаступление для освобождения украинских территорий от оккупантов, когда Киев получит обещанное оружие от Запада. Также нужно время, чтобы подготовить защитников Украины к такому шагу.

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