"Можно разрушить с первого удара": военный эксперт указал на слабые места Крымского моста

Вопрос уничтожения Крымского моста заключается в количестве и качестве боеприпасов, заявил Роман Свитан.

Крымский мост, Роман Свитан / скриншот YouTube

Крымский мост можно и нужно разрушать. Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан назвал слабые места важного для россиян строения.

В интервью Главреду он отметил, что вопрос уничтожения Крымского моста заключается в количестве и качестве боеприпасов, которые будут применяться.

Эксперт объяснил, что мосты можно сокрушать ракетами М31 при использовании РСЗО HIMARS и даже ракетами М1. Сложно, но возможно.

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"Крымский мост построен по определенной технологии. Мы видели, как воздушным потоком срывается его ферма. Конструкции просто лежат, это антисейсмическая постройка. Поэтому его легко разрушить взрывом. Подобные мосты нельзя сравнивать с советскими эстакадами – такими, как, к примеру, в районе Херсона, которые долбили несколько месяцев, а они выстояли. Речь идет о разной конструкции", - рассказал Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

По его словам, ракеты М31 не достанут до Крымского моста, но ATACMS дотянутся.

"У ATACMS в три раза больше боевая часть, чем у ракеты М31. Если у М31 она составляет 90 кг, то у ATACMS – 225 кг. Работать по мостам могут и ракеты Storm Shadow, причем они способны разрушить мост практически с первого удара", - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать всё, чтобы к лету Крым вернулся домой".

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