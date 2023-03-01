УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ смогут бить по Крымскому мосту: эксперт озвучил сценарий освобождения Бердянска и Геническа

1 марта 2023, 11:49
Бердянск и Геническ - лучшая локация для того, чтобы наносить удары по мосту, считает
Крымский мост, Александр Коваленко
Крымский мост, Александр Коваленко / скриншот, соцсети

Если Россия отведет войска на Херсонщине, то это будет означать конец для их южной группировки. Блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что тогда ВСУ смогут наносить удары по Крымскому мосту.

В интервью Главреду эксперт отметил, что украинские войска также получат возможность огневого воздействия уже непосредственно на левобережной части Херсонщины, временно оккупированной части Запорожской области и, таким образом, с двух сторон, с севера и запада, будет осуществляться влияние на эту группировку.

"Но это – ловушка для них. Фактически, эта группировка будет в ситуации оперативного окружения", - пояснил эксперт.

видео дня

Коваленко также подчеркнул, что ВСУ "достанут" до Крымского моста из Геническа и Бердянска.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

"И это – лучшая локация для того, чтобы наносить удары по мосту. Левобережная Херсонщина тоже позволяет это делать, но пока этот боеприпас оттуда будет лететь к Крымскому мосту, с ним многое может случиться. Поэтому выгоднее всего именно Бердянск и Геническ. А также именно оттуда есть возможность отправки морских элементов влияния на Крымский мост – катеров с боевыми частями и тому подобное", - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать всё, чтобы к лету Крым вернулся домой".

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Александр Коваленко Крымский мост
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:27

Модные причуды королевской семьи: 5 странных правил этикета монархов

12:16

Поп УПЦ МП боялся патриотов: на Буковине священник не дал отпеть погибшего защитника Украины в храме

12:01

Гороскоп на март от астролога Влада Росса: Украина готовит России большие сюрпризыВидео

11:49

ВСУ смогут бить по Крымскому мосту: эксперт озвучил сценарий освобождения Бердянска и ГеническаВидео

11:47

"Помешанная на деньгах": принц Гарри сильно разочаровал Меган МарклВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:44

Какое тесто лучше всего подходит для пиццы: не уступит итальянскому рецептуВидео

11:31

Гороскоп Таро на март 2023: Козерогам - козни, Водолеям - бессонница, Рыбам - конфликтВидео

11:21

На Закарпатье 20-летняя вышла замуж и забеременела от 60-летнего переселенца из Мариуполя

11:07

Заплатила 330$: девушка хотела прическу как у Рэйчел из "Друзей", но стала звездой СетиВидео

Реклама
10:56

Авто от благотворителей спасло 28 раненых на фронте

10:42

"Наступление происходит никак": военный эксперт пояснил, как оккупанты сели в лужу с атаками на ВСУ

10:29

О мохе можно забыть навсегда: 2 способа спасти ваши деревья

10:03

iPhone 14 Pro Max – идеальный смартфон во всех отношениях новости компании

10:01

В боях за Украину погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу Олег Рысак

09:53

Война может закончиться уже в этом году - генерал ХоджесВидео

09:31

"Плакала, но решила бороться": 19-летняя защитница потеряла ногу в бою против оккупантовВидео

09:25

В Греции лоб в лоб столкнулись два поезда: 32 человека погибли, еще 85 - раненыВидео

09:20

Оккупанты вывозят свои семьи из Крыма в Россиию - Генштаб ВСУВидео

09:01

Тело в черных пятнах: российский актер умирает от рака в нищете

09:00

Украина может вернуть Мариуполь в этом году, но на границы 1991-го выйдет в 2024-м - КоваленкоЭксклюзив

Реклама
08:56

Помощь Китая РФ сейчас не изменит баланс на поле боя, но в перспективе станет проблемой – Бридлав

08:53

Повышение пенсий на 1500 грн: что изменилось с 1 мартаВидео

08:52

Оружие "вдогонку" или Как Запад прозевал атаку Путина на Украинумнение

08:25

Гороскоп на сегодня 1 марта 2023: Стрельцу – риск, Тельцу - провокацииВидео

08:12

Пытаются наступать сразу на нескольких участках: в ISW рассказали о провале оккупантов в Кременной

08:10

В Украине изменятся цены на мясо: какое именно взлетит в цене, а какое - подешевеетВидео

07:31

Путин заговорил о распаде России: политолог объяснил причинуВидео

07:20

Путин использует оперативную паузу для подготовки к затяжной войне в Украине – итальянская разведка

06:51

Лукашенко может помочь России и Китаю обойти западные санкции - ISW

06:09

Как Китай будет доедать Россиюмнение

05:59

Холодильник будет сиять: простые лайфхаки с уксусом и содойВидео

05:20

Чем подкормить лук, чтобы хорошо рос: простые советы для всех дачников

04:45

Видят ли кошки сны: чем отличается сон и зрение четырехлапого от человекаВидео

04:15

Даша Кацурина призналась, что делала пластику, и показала интимное фото

03:45

Как в пакете сварить сало: хитрая уловка для идеальной закуски

03:20

Очень вкусная закуска из грибов за 15 минут: рецепт корзиночек, которые покорят любого мужчинуВидео

03:15

Военный эксперт рассказал, почему враги в марте понесут большие потери в боях с ВСУ

02:45

Как без лишних усилий разделать тушку курицы: фантастические секреты, которые удивят своей простотойВидео

02:12

Морковь будет как палка колбасы: как правильно подкармливать овощ солью

01:43

Обострение на фронте, травмы и ДТП: чего опасаться в полнолуние 7 марта 2023Видео

Реклама
00:51

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

00:00

Мейхер выгнулась в прозрачном платье и показала кругленькие бедра

28 февраля, вторник
23:45

Россияне готовят массированную ракетную атаку: в ОК "Юг" сообщили об активности вражеской авиацииВидео

23:42

"У нее болезнь": Киркоров назвал "настоящую" причину переезда Пугачевой в ИзраильВидео

23:01

"Готовим наших воинов к активным действиям": Зеленский провел срочное заседание СтавкиВидео

22:48

В начале марта ударит мороз: синоптики дали тревожный прогноз для УкраиныВидео

22:29

"Начнутся разброд и шатание": астролог предупредил о стрессовом периоде в мартеВидео

22:12

Звезда сериала "Зачарованные" догола разделась на камеру

21:58

Пережил горе: жизнь известного актера "Кавказской пленницы" превратилась в настоящий ужас

21:50

Алена Мозговая перенесла операцию

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять