ВСУ смогут бить по Крымскому мосту: эксперт озвучил сценарий освобождения Бердянска и Геническа

Бердянск и Геническ - лучшая локация для того, чтобы наносить удары по мосту, считает

Крымский мост, Александр Коваленко / скриншот, соцсети

Если Россия отведет войска на Херсонщине, то это будет означать конец для их южной группировки. Блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что тогда ВСУ смогут наносить удары по Крымскому мосту.

В интервью Главреду эксперт отметил, что украинские войска также получат возможность огневого воздействия уже непосредственно на левобережной части Херсонщины, временно оккупированной части Запорожской области и, таким образом, с двух сторон, с севера и запада, будет осуществляться влияние на эту группировку.

"Но это – ловушка для них. Фактически, эта группировка будет в ситуации оперативного окружения", - пояснил эксперт.

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Коваленко также подчеркнул, что ВСУ "достанут" до Крымского моста из Геническа и Бердянска.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

"И это – лучшая локация для того, чтобы наносить удары по мосту. Левобережная Херсонщина тоже позволяет это делать, но пока этот боеприпас оттуда будет лететь к Крымскому мосту, с ним многое может случиться. Поэтому выгоднее всего именно Бердянск и Геническ. А также именно оттуда есть возможность отправки морских элементов влияния на Крымский мост – катеров с боевыми частями и тому подобное", - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать всё, чтобы к лету Крым вернулся домой".

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