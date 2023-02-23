Тука спрогнозировал, как на оккупантов повлияет разрушение Крымского моста

На разрушение Крымского моста, говорит Георгий Тука, потребуется гораздо больше высокоточных ракет, чем на, к примеру, Антоновский мост в Херсоне.

Как на оккупантов повлияет разрушение Крымского моста - прогноз Георгия Туки / коллаж фото УНИАН

Вряд ли разрушение Крымского моста ВСУ либо доведение его до состояния полной непригодности приведет агрессоров на полуострове в состояние паники.

Об этом во время чата на Главреде заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также экс-руководитель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"Не стоит забывать, что обеспечение полуострова может происходить и водным путем, который мы пока что, увы, совершенно не контролируем. Поэтому я не думаю, что разрушение моста, с военной точки зрения, приведет к капитулянтским настроениям на территории Крымского полуострова", ‒ сказал он.

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Кроме того, Тука напомнил, что и на разрушение, и на доведение Крымского моста до полной непригодности, потребуется гораздо больше высокоточных ракет, чем на, к примеру, Антоновский мост в Херсоне.

"Разрушить Крымский мост, в принципе, можно. Если не разрушить до основания, то по крайней мере сделать его непригодным для использования, как это было с мостом в районе Херсона. Теоретически это возможно, но для этого нужно будет использовать гораздо больше ракет, чем было использовано для уничтожения Антоновского моста, и чисто технически это сделать можно", ‒ сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать всё, чтобы к лету Крым вернулся домой".

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