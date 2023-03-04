Потери РФ зашкаливают: убиты и ранены 200 тысяч оккупантов — командующий НАТО

По данным Кристофера Каволи, российские оккупанты также потеряли более 2 тысяч основных боевых танков.

Российские военные несут большие потери в Украине / Минобороны РФ, Радио Свобода

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли в Украине более 200 тысяч убитыми и ранеными.

При этом более 1,8 тыс. офицеров РФ ликвидированы в Украине, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, пишет Spiegel.

По его данным, российские оккупанты также потеряли более 2 тысяч основных боевых танков.

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При этом американский генерал подчеркнул, что "масштабы этой войны невероятны".

"Россия пока потеряла более 2000 основных боевых танков. Погибли и были ранены более 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров", — уточнил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе.

В то же время американский военачальник считает, что успех в войне будет зависеть от наращивания объемов производства боеприпасов.

"Если кто-то приходит с танком, вы тоже должны иметь танк. Однако один из уроков холодной войны состоит в том, что точность оружия - это то, что имеет значение. Кроме того, важна производственная мощность оборонной промышленности. Войну выигрывает тот, кто может производить быстрее всего", — добавил Каволи.

Кто такой Кристофер Каволи Кристофер Джерард Каволи — американский военный деятель, генерал Армии США. Командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, пишет Википедия. О назначении Каволи на должность объявили 3 мая 2022 года. Такое решение, как указывалось в прессе, было принято в связи с серьёзными угрозами для НАТО и безопасности Европы в целом из-за российского вторжения в Украину, учитывая опыт Каволи и его знания о России.



В марте русские оккупанты понесут рекордные потери в боях с ВСУ. Такой прогноз ранее сделал известный военный эксперт Александр Коваленко на своем Telegram-канале.

"Среднесуточное уничтожение российских оккупантов действительно было рекордным в феврале, но особенности продолжительности месяца не позволили ему стать рекордным. На мой взгляд, по таким показателям, март однозначно должен показать рекордный показатель потерь российских оккупационных войск, на фоне уменьшения потерь ББМ и, возможно, других типов техники и вооружений", – пишет он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о катастрофических потерях России. Он напомнил, что государство-агрессор совсем не беспокоится о своих солдатах. В том числе и о случае, когда в боях под Угледаром была полностью разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.

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