Эксперт спрогнозировал вероятные сроки зачистки ВСУ оккупированной Херсонщины

Наиболее реальным для РФ представляется удержание "ЛДНР" и Крыма, считает Виктор Ягун.

ВСУ смогут освободить Херсонскую область, считает Виктор Ягун / Фото из открытых источников, УНИАН

РФ готовится к выводу своих войск с оккупированной территории Херсонской области, а ВСУ смогут ее освободить не раньше конца апреля, или мая, заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Почему РФ это ускоряет? Потому что понимают, что на тех 80 километрах, которые отделяют ВСУ от Азовского моря, украинскую армию невозможно сдержать теми силами, которые имеют россияне. У них есть силы, эти силы РФ накапливает на некоторых направлениях, но им нужно определиться с тем, что они хотят. Если они хотят удержать часть Херсонской и Запорожской областей, то, скорее всего, им это не удастся. Потому что здесь действует та же логика, по которой РФ понимала, что не удержит правый берег. Или же когда они сделали "жест доброй воли" и отошли от Киева, Сум и Чернигова. То есть все это говорит о том, что на самом деле в стратегических планах РФ не все так хорошо", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что наиболее реальным для РФ представляется удержание "ЛДНР" и Крыма, поэтому там сейчас активно строят инженерные сооружения с привлечением военнослужащих из глубинной России.

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"Им (оккупантам, — ред.) больше некуда их (войска, — ред.) отводить. Там у них есть два пути, и, скорее всего, они действительно отойдут в Крым", — добавил Ягун.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные власти захваченных Россией районов Херсонской области начали бегство в Крым, опасаясь наступления Вооруженных сил Украины.

В частности, в Олешках и Скадовске с 21 февраля отмечается выезд "администрации" коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь. С 24 февраля объявлено о так называемой эвакуации для всех желающих.

"Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж", – говорится в сообщении Генштаба.

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