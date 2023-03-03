ВСУ освободят юг до мая, война за Крым и Донбасс продлится еще годы – генерал-майор СБУ Ягун

Вполне возможно, что впоследствии Россия из-за колоссальных потерь в живой силе не сможет удерживать ни Херсонскую, ни Запорожскую области, считает Виктор Ягун.

Украина выйдет на границы 1991 года на некоторых участках фронта до конца года - Виктор Ягун / Главред

По данным Генштаба ВСУ, россияне, вероятно, готовятся бежать из Олешек и Скадовска на левом берегу Херсонщины – в частности, местные коллаборанты начали выезжать на территорию оккупированного Крыма.

Вполне возможно, что впоследствии Россия из-за недостатка живой силы на фронте и колоссальных потерь не сможет удерживать ни Херсонскую, ни Запорожскую области и будет вынуждена сфокусироваться на трех регионах, которые она еще может контролировать – оккупированных Крыме и части Донбасса.

В интервью Главреду генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, когда могут произойти "жесты доброй воли" россиян с юга, существует ли угроза наступления для Киева с севера, и от чего будет зависеть продолжительность войны в Украине.

видео дня

Появилась информация от Генштаба ВСУ о том, что россияне готовятся к отводу войск в Херсонской области и переправлять эти войска в Крым. О чем может свидетельствовать такой шаг - как скоро русские могут их отвести?

На данном этапе я не верю в добрую волю русских. Понимаю, что у них сейчас примерно такая ситуация, как была в Херсоне, когда они начали выводить людей. Это было где-то за два месяца до деоккупации. Поэтому по той же логике мы можем понять, что наверняка россияне смогут вывести своих людей, а мы сможем зайти на эту территорию не раньше конца апреля, возможно, мая.

Почему РФ это ускоряет? Потому что понимают, что на тех 80 километрах, которые отделяют ВСУ от Азовского моря, украинскую армию невозможно сдержать теми силами, которые имеют россияне. У них есть силы, эти силы РФ накапливает на некоторых направлениях, но им нужно определиться с тем, что они хотят. Если они хотят удержать часть Херсонской и Запорожской областей, то, скорее всего, им это не удастся. Потому что здесь действует та же логика, по которой РФ понимала, что не удержит правый берег. Или же когда они сделали "жест доброй воли" и отошли от Киева, Сум и Чернигова. То есть все это говорит о том, что на самом деле в стратегических планах РФ не все так хорошо.

Наиболее реально, что РФ, как они надеются, может удержать три региона – Крым, и поэтому там сейчас активно строят инженерные сооружения с привлечением военнослужащих из глубинной России, а также так называемые ЛДНР, которые они сами создали, но в пределах их административных границ. Именно поэтому там так и активизируют боевые действия. Все остальное - это просто фантастика.

То есть эти войска отводят именно для обороны Крыма, насколько я понимаю?

Им больше некуда их отводить. Там у них есть два пути, и, скорее всего, они действительно отойдут в Крым.

А если, как вы сказали, Россия в апреле уведет их с Херсонщины, как это отразится на дальнейших событиях на фронте? Можно ли в таком случае говорить об ускорении начала контрнаступления на юге?

Мы не можем его ускорять. Это русские ускорялись, потому что боялись, что придет западная техника к нашим частям, и им надо ударить наперед. И этот удар получился таким, каким мы его сейчас видим – с отсутствием бронетехники, огромным количеством личного состава, который ликвидируется нашими бойцами волна за волной. У нас другая ситуация – нам, во-первых, нужно сохранить людей, а во-вторых – качественно подготовиться. И мы действительно не можем раньше чем в конце апреля предусмотреть возможность наступления. Поэтому раньше этого периода – никак. Это не потому, что техника должна подойти и будут готовы новые бригады, но и надо понимать, что тогда земля подсохнет, и мы сможем пройти. Запорожская область – это 8 процентов украинского чернозема, поэтому понятно, что там просто так не пройдешь, вся техника там увязнет. Поэтому нам надо качественно подготовиться и уже тогда надеяться на превосходство над врагом. А до того все, что нам остается – истощать врага в оборонительных боях.

Могут ли россияне перебросить эти войска на другие направления – например, на Донбасс или на север Украины и усилить белорусскую группировку?

Нет никакой белорусской группировки.

Я имею в виду, что там сейчас 10-12 тысяч российских войск по официальным данным. Могут ли они эти войска перебросить туда и предпринять определенные шаги?

Они могут сделать что угодно. Когда РФ выводила войска из Херсона, то они десантников бросили в одну сторону, а морпехов – в другую, после чего мы увидели их на Луганщине и Донетчине. Понятно, что это их войска, которые они могут перебрасывать куда угодно.

Я имею в виду, если они их перебрасывают, создает ли это угрозу? Например, если они перебросят контингент на север.

Угрозы с севера нет и не будет. Я не говорю, что это фантастика, потому что это возможность дестабилизации ситуации на севере. Но это уже не 24 февраля 2022 года – там уже совсем другая ситуация, потому что теперь там россиян ждут. И увеличение в разы ширины минных полей происходит не просто так, а для того, чтобы остановить врага. Поэтому куда бы они ни перебросили эти войска, у них гораздо больше резервов в России, чем на оккупированных территориях. А там подавляющее большинство составляют не столько боевые подразделения, которые там частично прикрывают коллаборантов, а репрессивные органы – разнообразные Росгвардии, ФСБ, так называемые полицейские. Все это кодло якобы там обеспечивает порядок, потому что там нет фронта. И даже если РФ на что-то бы и надеялась, то, скорее всего, они будут больше держать фронт в районе Орехово, Гуляйполя, Васильевки.

Если говорить о текущем наступлении, которое осуществляет Россия на Донбассе, то как бы вы его оценили? Была информация о том, что Путин может начать его сворачивать в марте. Возможно ли это в ближайшее время?

Я бы не считал, что так называемое наступление РФ должно прекращаться в начале марта. Потому что любое наступление предполагает определенное количество материально-технического обеспечения, мотивации, людей, ресурсов. Как раз за месяц он и должен был бы завершиться, потому что он начинался где-то в начале февраля и за это время должен был бы быть истощенным. То, что они должны в это время вбрасывать в горнила наступления – это личный состав. И по количеству людей, которые ликвидируются со стороны РФ, мы видим, что интенсивность потерь то повышается, то снижается, но всегда держится на уровне 600 человек. Это очень много. Вы помните дни, когда было по тысяче человек в день, то есть фактически одна БТГр в день сгорает в горниле этой войны. Для очень многих – это невероятная цифра, потому что никто не понимает, для чего это нужно. Никто не понимает смысла их "СВО", ведь если вы понимаете, что не можете накопить сил для продвижения на десятки километров, то продвижение, как говорили наши партнеры, на 7-8 километров в месяц на некоторых участках – это бред. Потому что с такими темпами лет за 50 они, возможно, дойдут до Киева.

Учитывая, что у РФ большие потери, может ли сейчас Путин прибегнуть к новой волне мобилизации? Насколько это рискованно для него?

Официально мобилизация не завершена. То есть указ президента РФ не был подписан, поэтому она якобы продолжается. Поэтому ему не надо ничего объявлять. Они с самого начала сказали, что не собираются призывать 300 тысяч, и даже 500 – в их планах было до полутора миллионов. И после того, как РФ объявила, что хочет увеличить армию и они, возможно, будут привлекать призывников (потому что по их логике война происходит на территории России, ведь они включили оккупированные территории в свою Конституцию). Все это в комплексе свидетельствует о том, что россияне действительно постепенно будут накапливать силы. Как реагирует общество? Пока что оно молчит – нет резких движений, нет резких противодействий. Но есть категория лиц, которые уже сейчас понимают, что они следующие – и студенты, для которых хотят отменить некоторые льготы, и многодетные родители. Даже рассматривают возможность привлечения на войну студентов профильных колледжей, полицейских, спасателей. То есть РФ рассматривает любую возможность увеличения личного состава. В том числе, после запрета "Вагнеру" работать с заключенными, они наоборот дали такую команду войскам, чтобы уже они работали с этой категорией. Вдобавок, возможно, провести определенную амнистию и привлекать их уже не к "вагнерам", а к их спецподразделениям в частных кампаниях, которые контролируются другими людьми.

Была информация, что и в Мариуполе сейчас неспокойно – за последние дни там были попадания в российские базы. Как вы думаете, можно ли в этом году надеяться на то, что Украина вернет Мариуполь? Реально ли то, о чем говорил Залужный?

Руководство государства утверждает, что в этом году, возможно, завершится война. Ситуация такая – у нас руководство государства также говорит о том, что мы будем в Крыму. Мне трудно сказать, потому что проблема проста – если будут широкомасштабные наступления (мы воюем иначе по сравнению с российской армией, потому что мы идем механизированными колоннами, глубоко прорываемся в оборону противника и пытаемся заставить их бежать из городов, в которых мы создаем условия для отхода), в каком направлении, будет зависеть много вещей. В том числе то, выйдут ли ВСУ на берег Азовского моря, сможем ли мы обойти Маируполь. Потому что Мариуполь для врага – ключевой город, который они используют как логистический центр и который связывает сухопутным коридором с Крымом, и морской порт, который они пытаются восстановить. Для них это очень критично. Смогут ли россияне его удержать? У них нет мотивации, нет тех, кто стоял бы насмерть. "ДНР" во главе с Ходаковским – возможно, но мотивированных бойцов осталось настолько мало, но сомневаюсь, что они костьми лягут, чтобы сохранить самый большой город, который сейчас контролирует РФ.

Насколько я понимаю из ваших слов, гипотетически есть возможность в этом году и для выхода на границы 1991 года, да?

Частично, на некоторых участках можно спокойно выйти. Особенно это касается Луганской области. Там это даже не обсуждается, потому что там есть очень много моментов, которые указывают, что Россия не сможет удержать эту территорию.

Каковы ваши ожидания относительно того, когда можно рассчитывать на завершение войны, если нам будут поставлять оружие?

Я всем говорю, что в конце осени мы будем понимать, где находимся. Если к тому времени не будет кардинальных изменений, то война продлится много лет.