Это не "жест доброй воли": эксперт объяснил, почему оккупанты убегают с левого берега Херсонщины

Оккупанты рассматривают левобережную часть Херсонской области как площадку для террористических атак, а для их осуществления большой контингент не нужен.

Александр Коваленко / Фото: Facebook Александр Коваленко

На днях Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты готовятся к отводу войск в Херсонской области. Блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, в чем причина таких действий захватчиков.

По его словам, уменьшение концентрации российских войск на левобережной части Херсонщины может быть связано с тем, что сегодня там сформирован определенный буфер огневого воздействия на правый берег.

"То есть ВСУ имеют преимущество по нанесению высокоточных дальнобойных артиллерийских ударов как ствольной, так и реактивной артиллерией. В свою очередь, россияне не имеют такого преимущества, и левобережную часть они используют максимум как площадку для нанесения террористических ударов ракетным вооружением по селам и городам правобережья Херсонщины, и, в частности, Херсона", - сказал Коваленко в интервью Главреду.

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Таким образом, левобережную часть Херсонщины стоит рассматривать именно как площадку для террористических атак, а для их осуществления большой контингент не нужен. Достаточно лишь подразделений РСЗО и подразделений для занятия оборонительных позиций.

"На мой взгляд, россияне будут отводить эти подразделения для того, чтобы минимизировать потери от огневого воздействия ВСУ. Потому что они очень хорошо понимают, что форсирования Днепра как элемента контрнаступления не будет, поэтому на левобережье достаточно только двух видов подразделений – для обороны и террористических атак. Других не нужно, так же, как и коллаборантов и других медийных персонажей, которых РФ использует для пропаганды. Их тоже россиянам нужно эвакуировать, ведь эти персоналии могут стать объектами для уничтожения партизанами или высокоточным оружием ВСУ", - сказал эксперт.

Коваленко посоветовал не спешить с выводами о "жестах доброй воли".

"Хотя, с другой стороны, состояние российских войск сегодня значительно хуже, чем это было в 2022 году. У них действительно есть проблемы с обеспечением, достаточным количеством техники, боекомплекта и тому подобное. Но насчет левобережья пока не надо спешить с выводами", - резюмировал он.

Напомним, 27 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные власти захваченных Россией районов Херсонской области начали бегство в Крым, опасаясь наступления Вооруженных сил Украины.

В частности, в Олешках и Скадовске с 21 февраля отмечается выезд "администрации" коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь. С 24 февраля объявлено о так называемой эвакуации для всех желающих.

"Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж", – говорится в сообщении Генштаба.

Как сообщал Главред, 29 января российские оккупанты массированно обстреляли Херсон. По предварительным данным, в результате обстрелов три человека погибли, шесть - получили ранения.

21 февраля российские оккупанты нанесли удар по остановке общественного транспорта и многоэтажным жилым домам в Херсоне, в результате есть жертвы.

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