РФ накрыла Херсон и Очаков огнем из РСЗО: много погибших и раненых

Войска РФ ударили по остановке общественного транспорта, магазину и многоэтажкам.

РФ нанесла удар по Херсону / t.me/s/ermaka2022

Во вторник, 21 февраля, российские оккупанты нанесли удар по остановке общественного транспорта и многоэтажным жилым домам в Херсоне во вторник, в результате есть жертвы.

Как сообщает "Суспильне", российские войска ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне.

"Есть погибшие и раненые… Также попали в магазин и две многоэтажки", - говорится в сообщении.

видео дня

Ранее местные паблики сообщили, что по городской многоэтажке был нанесен ракетный удар. В результате удара по остановке на месте погиб как минимум один человек и несколько получили ранения.

Как уточнили в ОК Юг, шесть человек погибли и 12 получили ранение вследствие обстрела российскими оккупантами Херсона во вторник.

"Враг нанес удары по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям. Несколько домов получили существенные повреждения, в многоквартирных в результате прямого попадания пылает несколько квартир. Обстрелян местный рынок и остановка общественного транспорта. Просто среди улицы, в собственных домах и рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали", - говорится в сообщении.

По данным ОК "Юг", обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, подтверждена информация о ранении одного жителя соседнего г.Очаков Николаевской области, который был обстрелян из РСЗО одновременно с Херсоном.

"В Очакове оккупанты продолжили обстрел портовой инфраструктуры, ранен 1 гражданский. Масштабы разрушений уточняются", - сообщили в командовании.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области был атакован загородный комплекс Grand Prix, в котором размещались подразделения российских оккупантов.

Как сообщается в местных пабликах, была атакована база россиян у Олешек в поселке Саги.

Уточняется, что в этом месте было расположение оккупантов из 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ РФ.

"Результат в виде пакета HIMARS не заставил долго ждать", — говорится в комментарии.

Уточняется, что ракетный удар по базе ГРУ последовал после того, как оккупанты начали выкладывать в соцсетях фото с отдыха.

Напомним, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о боях за остров Большой Потемкинский в Херсонской области.

Говорить об освобождении острова еще рано, речь идет пока об установлении украинского флага.

Читайте еще: