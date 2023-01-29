glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ массированно накрывает Херсон из артиллерии, РСЗО и танков: много раненых, есть жертвы

29 января 2023, 17:32
Оккупанты попали в складские помещения, больницу, автостанцию, школьную площадку, а также транспортные средства.
херсон
Оккупанты РФ обстреливают Херсон / t.me/kherson_miskrada

В воскресенье, 29 января, российские оккупанты массированно обстреляли Херсон. По предварительным данным, в результате обстрелов три человека погибли, 6 получили ранения.

Первый обстрел Херсона российские войска совершили около полуночи. В результате было повреждено коммунальное предприятие и 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт, сообщается в Telegram-канале Херсонского городского совета.

Второй этап залпов по городу начался около часа дня.

Всего по состоянию на 14.00 произошло 7 обстрелов. Оккупанты попали в складские помещения, больницу, автостанцию, школьную площадку, а также транспортные средства.

РФ массированно накрывает Херсон из артиллерии, РСЗО и танков: много раненых, есть жертвы
/ Скриншот

Как уточнили в Министерстве здравоохранения, оккупанты массированно обстреливали Херсон. Враг бил по жилым кварталам.

херсон
/ t.me/kherson_miskrada

При этом под обстрелы попала областная больница, ранена медицинская сестра.

Российские захватчики за минувшие сутки, 28 января, 36 раз обстреляли Херсонскую область. Один человек получил ранение. Обстрелы были из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

РФ массированно накрывает Херсон из артиллерии, РСЗО и танков: много раненых, есть жертвы
/ t.me/kherson_miskrada

Ранее сообщалось, что в Херсонской области был атакован загородный комплекс Grand Prix, в котором размещались подразделения российских оккупантов.

Как сообщается в местных пабликах, была атакована база россиян у Олешек в поселке Саги.

Уточняется, что в этом месте было расположение оккупантов из 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ РФ.

"Результат в виде пакета HIMARS не заставил долго ждать", — говорится в комментарии.

Уточняется, что ракетный удар по базе ГРУ последовал после того, как оккупанты начали выкладывать в соцсетях фото с отдыха.

Напомним, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о боях за остров Большой Потемкинский в Херсонской области.

Говорить об освобождении острова еще рано, речь идет пока об установлении украинского флага.

Читайте еще:

новости Херсона война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:41

"Наши ребята только успевают перезаряжаться": в ВСУ рассказали о новой тактике россиян возле Бахмута

17:32

РФ массированно накрывает Херсон из артиллерии, РСЗО и танков: много раненых, есть жертвыВидео

17:28

Россия может остаться без БПЛА и ракет от Тегерана: Жданов объяснил ситуацию со взрывами в ИранеВидео

17:01

Прямо в междуножие: Мишина в спортзале поиграла увесистой гантелей

16:23

В боях с врагами погиб бывший игрок "Таврии" и запорожского "Металлурга"

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:17

Боевая авиация Запада может изменить "правила игры": Резников ждет решения в ближайшие неделиВидео

16:08

Новая головная боль Путина: как взрывы в Иране сократят возможности России воеватьмнение

16:05

Анастасия Заворотнюк появится в новом сериалеВидео

15:40

Меган Фокс постриглась, покрасила волосы и в бикини похвасталась фигуройВидео

Реклама
15:39

На 3 знака Зодиака в 2023 году обрушится ураган перемен: кому ждать удивительных сюрпризов судьбыВидео

15:30

Кочетков. Закончится ли война сразу после выхода на границы в 1991 году?Видеоблоги

15:29

Почему категорически нельзя хранить еду в сковороде в холодильнике

15:29

Сбежавший в Москву коллаборант Кива разразился угрозами в адрес Израиля, который поддержал УкраинуВидео

14:52

Вручение повесток на улице и блокпостах: военком назвал причинуВидео

14:38

Земля в Иране содрогнулась от мощного землетрясения: сотни пострадавшихВидео

14:33

10 признаков, что он больше не любит: что с этим делатьВидео

14:23

Германия рисует "красные линии": Шольц выступил против поставок Украине истребителейВидео

14:15

"Россия – никто и звать ее никак": аналитик объяснил цели США в войне в Украине

14:09

Любовь надо беречь: новая девушка Остапчука рассказала, почему не афиширует отношенияВидео

14:06

Jerry Heil поведала, как ее родной Василькове на Киевщине пострадал от войныВидео

Реклама
13:56

Соратница Медведчука нардеп ОПЗЖ Королевская с мужем сложили мандаты — источникВидео

13:53

Бежит с тонущего корабля: репер-одессит Джиган получает гражданство ИзраиляВидео

13:24

Шольц призвал Путина вывести войска из Украины: в Кремле сразу заклянчили переговорыВидео

13:18

Угроза ядерного удара РФ: эксперт объяснил наглую тактику кремлевского шантажаВидео

13:01

Листок этого растения заменит все удобрения: как использовать алоэ как удобрение для цветовВидео

12:48

"Залужный все хорошо продумал": таролог рассказала, чего ждать украинцам на годовщину вторжения РФВидео

12:47

"Возвращение к тактике гипернаступления": в NYT объяснили, почему Путин назначил ГерасимоваВидео

12:26

ВСУ планируют создать пять воздушных бригад из истребителей F-16Видео

12:24

Гороскоп на завтра 30 января: Близнецам – горящие дедлайны, Ракам - обманВидео

12:10

Старшая дочь Поляковой лукаво показала, как проводит время с парнем в ЛондонеВидео

11:50

Медленное удушение РФ: эксперт раскрыл тактику Запада насчет помощи УкраинеВидео

11:36

ВС РФ можно уничтожить за одну ночь: Свитан рассказал о проблемах с российской ПВО

11:34

Угроза наступления войск РФ на Луганщине: Гайдай заявил, что враг собрал серьезные резервыВидео

11:16

"Выгоним РФ из Черного моря": МИД предлагает ФРГ передать Украине немецкую подлодкуВидео

11:02

В Сухопутных войсках пояснили, будут ли новые волны мобилизации в ВСУВидео

10:34

Путин невежливо говорит с Шольцем по телефону, но канцлер хочет продолжать переговоры - СМИ

10:30

"Чмо, халдей Путина": боевик набросился на Пригожина из-за разборок с ГиркинымВидео

10:07

На Луганщине в больницу привезли 300 раненых "вагнеровцев" с ВИЧ и сифилисом - ГенштабВидео

09:55

Горячая фаза войны затянется до конца весны, ВСУ выйдут на границы 1991 года - СвитанВидео

09:40

Любовный гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля: Девам – огорчение, львам - испытанияВидео

Реклама
09:32

США и союзники усиленно обучат украинских военных боям с танками и артиллерией — NYTВидео

09:01

В Иране беспилотники атаковали завод Минобороны, на котором производят боеприпасыВидео

08:38

В ВСУ оценили шансы на новое полномасштабное наступление войск РФВидео

08:30

Женский гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля: Водолею – большая ссора, Девам - неприятностиВидео

08:30

Как смягчить жесткую говядину: хитрый секрет – и от тарелки за уши не оттащишьВидео

08:20

Кремль будет торопиться начать наступлениемнение

08:17

Пентагон негласно склоняют предоставить Украине истребители F-16 - Politico

07:51

РФ готовит наступление на нескольких направлениях: в ISW оценили шансы оккупантов на успех

06:24

Мини Захаровой и бульдожьи щеки Лаврова - это все безжалостные знаки увяданиямнение

06:03

День памяти Героев Крут: почему Круты стали символом национальной чести украинского народаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять