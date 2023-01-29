РФ массированно накрывает Херсон из артиллерии, РСЗО и танков: много раненых, есть жертвы

Оккупанты попали в складские помещения, больницу, автостанцию, школьную площадку, а также транспортные средства.

Оккупанты РФ обстреливают Херсон / t.me/kherson_miskrada

В воскресенье, 29 января, российские оккупанты массированно обстреляли Херсон. По предварительным данным, в результате обстрелов три человека погибли, 6 получили ранения.

Первый обстрел Херсона российские войска совершили около полуночи. В результате было повреждено коммунальное предприятие и 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт, сообщается в Telegram-канале Херсонского городского совета.

Второй этап залпов по городу начался около часа дня.

Всего по состоянию на 14.00 произошло 7 обстрелов. Оккупанты попали в складские помещения, больницу, автостанцию, школьную площадку, а также транспортные средства.

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Как уточнили в Министерстве здравоохранения, оккупанты массированно обстреливали Херсон. Враг бил по жилым кварталам.

/ t.me/kherson_miskrada

При этом под обстрелы попала областная больница, ранена медицинская сестра.

Российские захватчики за минувшие сутки, 28 января, 36 раз обстреляли Херсонскую область. Один человек получил ранение. Обстрелы были из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

/ t.me/kherson_miskrada

Ранее сообщалось, что в Херсонской области был атакован загородный комплекс Grand Prix, в котором размещались подразделения российских оккупантов.

Как сообщается в местных пабликах, была атакована база россиян у Олешек в поселке Саги.

Уточняется, что в этом месте было расположение оккупантов из 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ РФ.

"Результат в виде пакета HIMARS не заставил долго ждать", — говорится в комментарии.

Уточняется, что ракетный удар по базе ГРУ последовал после того, как оккупанты начали выкладывать в соцсетях фото с отдыха.

Напомним, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о боях за остров Большой Потемкинский в Херсонской области.

Говорить об освобождении острова еще рано, речь идет пока об установлении украинского флага.

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