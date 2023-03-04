К Рождеству Христовому, 25 декабря, мы будем праздновать первый этап победы - Свитан

Эксперт подчеркнул, что это только первый этап – зачистка нашей территории от оккупации России.

ВСУ, Роман Свитан / 93-я ОМБр, скриншот YouTube

Война в Украине может завершиться уже в этом году при условии, если сохранится текущая динамика поставок вооружений считает полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан

В интервью Главреду он отметил, что первый этап победы украинцы могут отпраздновать уже к 25 декабря.

"Силы обороны Украины выйдут на границы 1991 года уже в этом году, если сохранится текущая динамика поставок вооружений. Если оружие будет поступать так же, как в январе-феврале. При условии сохранения нынешней динамики передачи оружия, до конца 2023 года к Рождеству Христовому, 25 декабря, мы будем праздновать первый этап победы", - заявил эксперт.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

В то же время он подчеркнул, что это только первый этап – зачистка нашей территории от оккупации России.

"Второй этап войны должен предусматривать полный развал России с ликвидацией давления на нашу границу с Россией или с этими 5 областями, которые после распада РФ могут стать республиками. Процесс развала России может затянуться на срок от нескольких до 10 лет", - подытожил Свитан.

Когда закончится война

Напомним, военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что в течение полугода горячая фаза войны в Украине сойдет на нет. По его словам, уже сейчас можно просчитать, когда начнется полное доминирование ВСУ над российской армией. Это вопрос нескольких месяцев.

Также, по словам Свитана, ВС РФ можно уничтожить за одну ночь. Эксперт заявил, что российская противовоздушная оборона отсутствует полностью. Кремль не готовился к войне, была лишь ядерная доктрина.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан назвал два условия для завершения войны победой Украины. По его словам, первую задачу можно выполнить в течение ближайших двух месяцев.

"Нам нужно выполнить два масштабных проекта. Первый – перерезать сухопутный коридор, питающий херсонскую и крымскую группировки, добить окончательно Крымский мост, перевести эту группировку в режим оперативного окружения. Потом дальними ракетами уничтожить гарнизон и принять капитуляцию, по крайней мере, его части. Это возможно сделать в течение двух месяцев, за февраль и март", - сказал Свитан.

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