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Для победы Украине нужно выполнить два проекта: полковник спрогнозировал, когда закончится война

30 января 2023, 01:32
Украине нужно выполнить два масштабных проекта.
ВСУ, война, украинские военные
Когда закончится война в Украине - прогноз эксперта / 93-я ОМБр Холодный Яр

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан назвал два условия для завершения войны победой Украины. По его словам, первую задачу можно выполнить в течение ближайших двух месяцев.

"Нам нужно выполнить два масштабных проекта. Первый – перерезать сухопутный коридор, питающий херсонскую и крымскую группировки, добить окончательно Крымский мост, перевести эту группировку в режим оперативного окружения. Потом дальними ракетами уничтожить гарнизон и принять капитуляцию, по крайней мере, его части. Это возможно сделать в течение двух месяцев, за февраль и март", - сказал Свитан в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, следующие задачи – это уже Донбасс, выход на границы 1991 года в районе Донбасса.

"Все реально, если будет такая же динамика поставок вооружений, которую мы увидели на этом "Рамштайне". В таком случае под конец весны и в начале лета выйдем на границы 1991 года", - считает полковник запаса.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что в течение полугода горячая фаза войны в Украине сойдет на нет. По его словам, уже сейчас можно просчитать, когда начнется полное доминирование ВСУ над российской армией. Это вопрос нескольких месяцев.

Также, по словам Свитана, ВС РФ можно уничтожить за одну ночь. Эксперт заявил, что российская противовоздушная оборона отсутствует полностью. Кремль не готовился к войне, была лишь ядерная доктрина.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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