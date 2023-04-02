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Черный дым в локомотивном депо: по оккупантам в Мелитополе мощно "прилетело"

2 апреля 2023, 11:31
В оккупированном городе день начался с мощных взрывов. Местные жители сообщили о черном дыме.
Взрыв, дым, огонь
В Мелитополе прогремели мощные взрывы/ pixabay.com

Во временно оккупированном Мелитополи в Запорожской области утром в воскресенье, 2 апреля, прогремели мощные взрывы.

Местные жители слышали взрывы, потом вспыхнул пожар. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Взрывное воскресенье для оккупантов в Мелитополе. В городе раздаются взрывы. Что пылает у врага на этот раз, выясняем. Ожидаем подробности от Генштаба", – написал Федоров.

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После этого он сообщил, что взрыв произошел в локомотивном депо. Данные о ликвидированной технике оккупантов пока неизвестны.

"Не везет оккупантам Мелитополя с локомотивным депо. Уже третий раз за неделю что-то там взрывается. Жители фиксируют черный дым. Мы собираем данные о ликвидированной технике", – отмечает Федоров.

Взрывы в Мелитополе

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром в четверг, 23 марта, взорвали автомобиль местного коллаборанта, бывшего полицейского Сергея Сковырко. В авто сработало самодельное взрывное устройство.

27 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов, сообщил городской голова Иван Федоров. В результате взрывов пострадало здание, где размещались силовые оккупационные органы РФ.

Также утром в среду, 29 марта, во всех районах временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области были слышны звуки взрывов. В северных и западных районах города, а также в Семеновке, Тамбовке и некоторых других окрестных селах исчез свет.

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