"И что это такое?": депутат Госдумы опозорился во время перепалки с украинским дипломатом

Российский депутат призвал в соцсетях не останавливать войну, и когда ему ответил экс-посол Украины, депутату от стыда за себя пришлось удалять комментарии.

Депутат Госдумы опозорился во время спора с украинским дипломатом/ На фото: слева – Александр Щерба, справа – Сергей Миронов; УНИАН, сайт Кремля

Председатель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме страны-агрессора России Сергей Миронов опозорился в соцсетях, вступив в словесный спор с бывшим послом Украины в Австрии Александром Щербой.

Миронов написал в Twitter пост, в котором призвал не останавливать войну в Украине, а продолжать ее дальше, чтобы "освободить Донбасс".

"Лукашенко сегодня предложил "Минск-3". Чем закончились первые два, мы помним. Не нужно! Порошенко, Меркель и Олланд признали, что это была затяжка времени для подготовки к войне. Нам останавливаться нельзя! Нужно добить нацистскую гадину и освободить Донбасс. России быть", – говорится в публикации российского депутата.

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На этот пост отреагировал украинский дипломат Александр Щерба. Он написал комментарий, в котором процитировал советского писателя и певца Владимира Высоцкого. Однако Миронов, очевидно, был не знаком с этими строками, ведь ответил на этот комментарий словами: "И что это такое? Бездарность!".

Щерба после этого разъяснил, что это слова из творческого наследия Высоцкого, и пристыдил депутата Госдумы, что тот даже не имеет никакого представления о своей собственной культуре.

"Это Высоцкий! Ты хоть какое-то представление о своей собственной культуре имеешь?", – написал Щерба.

Российский депутат после этого зачистил комментарии к своему сообщению.

Депутат Госдумы опозорился во время спора с украинским дипломатом/ скрин

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал достижением России побег оккупантов из Херсона. В студии пропагандистского телеканала РФ разгорелся спор между пропагандисткой Скабеевой и Гурулевым. Когда Скабеева признала успешность контрнаступления украинских военных в Харьковской и Херсонской областях, депутат Госдумы очевидно испугался такой "хвалебной риторики" в сторону Украины и поспешил заявить, якобы "оккупанты вышли из Херсона сами и это достижение".

Напомним, ранее на российском пропагандистском телевидении заговорили о том, что стоит уже переходить к мирным переговорам с украинской стороной, потому что России всё равно не удается одержать победу над Украиной, заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в эфире пропагандистского шоу.

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