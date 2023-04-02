УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"И что это такое?": депутат Госдумы опозорился во время перепалки с украинским дипломатом

2 апреля 2023, 09:38
Российский депутат призвал в соцсетях не останавливать войну, и когда ему ответил экс-посол Украины, депутату от стыда за себя пришлось удалять комментарии.
Александр Щерба, Сергей Миронов
Депутат Госдумы опозорился во время спора с украинским дипломатом/ На фото: слева – Александр Щерба, справа – Сергей Миронов; УНИАН, сайт Кремля

Председатель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме страны-агрессора России Сергей Миронов опозорился в соцсетях, вступив в словесный спор с бывшим послом Украины в Австрии Александром Щербой.

Миронов написал в Twitter пост, в котором призвал не останавливать войну в Украине, а продолжать ее дальше, чтобы "освободить Донбасс".

"Лукашенко сегодня предложил "Минск-3". Чем закончились первые два, мы помним. Не нужно! Порошенко, Меркель и Олланд признали, что это была затяжка времени для подготовки к войне. Нам останавливаться нельзя! Нужно добить нацистскую гадину и освободить Донбасс. России быть", – говорится в публикации российского депутата.

видео дня

На этот пост отреагировал украинский дипломат Александр Щерба. Он написал комментарий, в котором процитировал советского писателя и певца Владимира Высоцкого. Однако Миронов, очевидно, был не знаком с этими строками, ведь ответил на этот комментарий словами: "И что это такое? Бездарность!".

Щерба после этого разъяснил, что это слова из творческого наследия Высоцкого, и пристыдил депутата Госдумы, что тот даже не имеет никакого представления о своей собственной культуре.

"Это Высоцкий! Ты хоть какое-то представление о своей собственной культуре имеешь?", – написал Щерба.

Российский депутат после этого зачистил комментарии к своему сообщению.

Депутат Госдумы опозорился во время спора с украинским дипломатом
Депутат Госдумы опозорился во время спора с украинским дипломатом/ скрин

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал достижением России побег оккупантов из Херсона. В студии пропагандистского телеканала РФ разгорелся спор между пропагандисткой Скабеевой и Гурулевым. Когда Скабеева признала успешность контрнаступления украинских военных в Харьковской и Херсонской областях, депутат Госдумы очевидно испугался такой "хвалебной риторики" в сторону Украины и поспешил заявить, якобы "оккупанты вышли из Херсона сами и это достижение".

Напомним, ранее на российском пропагандистском телевидении заговорили о том, что стоит уже переходить к мирным переговорам с украинской стороной, потому что России всё равно не удается одержать победу над Украиной, заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в эфире пропагандистского шоу.

Вас также может заинтересовать:

новости России война в Украине Госдума РФ вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:49

Расстрел за "Слава Украине": раскрыты новые детали последнего боя Мациевского

09:38

"И что это такое?": депутат Госдумы опозорился во время перепалки с украинским дипломатом

08:51

Не стоит категорично клеймить тему переговоровмнение

08:43

"Украина будет мишенью для ядерного удара РФ": сестра Ким Чен Ына набросилась на Зеленского с угрозами

08:43

"Синяя спина в наколках": Волочкова засветила лишнееВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:29

Посол Украины жестко ответил на лицемерное предложение Лукашенко о "перемирии"

07:45

РФ провалила свое "большое" наступление и не достигла заявленных Путиным целей – ISW

06:20

Почему для нас так важна независимая и не пророссийская Молдовамнение

03:40

Невероятно вкусные и очень сочные: лучшие сорта томатов черри, которые восхищают своим ароматомВидео

Реклама
02:14

Эксперт спрогнозировал, могут ли договориться насчет Украины Китай и СШАВидео

01:40

Почему в 40 лет не отмечают день рождения и что будет, если нарушить табу

00:15

"На Запорожском направлении фиксируется активность оккупантов": Мусиенко рассказал, к чему готовится РФВидео

01 апреля, суббота
23:52

"Не власти должны решать": МОК осудил бунт Украины из-за допуска российских атлетов к соревнованиямВидео

23:35

"Китай не даст разрешения": Данилов заверил, что Россия не будет размещать ядерное оружие в БеларусиВидео

23:01

"Ни один не избежит ответственности": Зеленский ввел санкции против 650 человекВидео

22:27

Паша "Мерседес" засветил шарф дорогущего бренда и часы за полтора миллионаВидео

22:13

Кулик рассказал, может ли Турция повлиять на российского диктатора ПутинаВидео

21:45

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

21:15

"Точечные удары будут еще не один раз": майор ВСУ рассказал о дальнейших ракетных атаках россиянВидео

20:49

В стране-агрессоре России еще один певец стал иноагентом

Реклама
20:45

Мера пресечения избрана: митрополита Павла отправили под домашний арестВидео

20:13

Полякова призналась, что "заказала" Ани ЛоракВидео

19:38

Власти Украины пообещали МВФ поднять тарифы на газ и свет для населенияВидео

19:20

Вова Путин, ты сам спустил свою жизнь в канализациюмнение

18:56

В боях за Украину погиб еще один молодой украинский актер

18:51

"Это ужасно. Такая судьба": звезда "Крепостной" призналась, как живет в разлуке с мужем-бойцом ВСУВидео

18:43

Как убрать запах готовки в квартире: 3 способа моментальной борьбы с ароматом еды

18:43

"Опух и едва выталкивал звуки изо рта": Путин готовится к смерти Кадырова - российский оппозиционер

18:28

Воевал с 2014 года: в тяжелых боях под Бахмутом погиб белорусский доброволец "Моджахед"Видео

18:05

"Вагнеровец"-зэк вернулся с войны в Украине и убил пенсионерку – СМИ

17:33

"Ребенок - это новая история": Каменских откровенно заговорила о материнстве

16:45

Пускал воздух: Басков рассказал, как опозорился во время концерта с Монсеррат КабальеВидео

16:45

Избирали меру пресечения: пропутинскому митрополиту Павлу в суде резко стало плохоВидео

16:16

Из-за тяжелой болезни умер известный украинский актер

15:46

Гороскоп Таро на неделю 3-9 апреля: Козерогам – горе, Девам - праздникВидео

15:30

"Ежедневный ритуал сейчас": Каменских показала фото из больницыВидео

15:29

"Флаги российские везде, люди рады": СБУ опубликовала телефонные разговоры "Паши-Мерседеса"Видео

15:01

Собачий холод и дождь в придачу: первая неделя апреля погодой не порадуетВидео

14:48

"У него были золотые руки": в боях на Донбассе погиб Владимир Березюк из Хмельницкой области

14:44

Украина за деньги ЕС и США получит 100 новых БТР Rosomak - польский премьерВидео

Реклама
14:10

1600-летний меч для защиты от злых духов: археологи обнаружили невероятный артефакт

14:06

Повышение тарифа на воду в апреле: сколько придется платить украинцамВидео

13:29

Как в Париже: стоимость лука в Украине достигла нездравой отметки, что будет дальшеВидео

13:10

У части украинцев появилась возможность через Сеть увеличить пенсию: как это сделатьВидео

12:49

Не только красивы, но и полезны для здоровья: в чем сила цветов одуванчика

12:39

Официально: СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодексаФото

12:26

Девушка сделала предложение бойцу под капельницей: в реанимации Днепра состоялась свадьбаВидео

12:02

Эксперт спрогнозировал, что может Китай во время войны требовать от УкраиныВидео

11:49

Гороскоп на завтра 2 апреля 2023: Рыбам – неожиданные гости, Близнецам – хорошая новостьВидео

11:46

План оккупации Донбасса провалился: британская разведка рассказала, как облажался ГерасимовВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять