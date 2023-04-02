"Украина будет мишенью для ядерного удара РФ": сестра Ким Чен Ына набросилась на Зеленского с угрозами

Ким Йо Чжон обвинила президента Украины и всю украинскую власть в "мании величия" и начала угрожать, что РФ может ударить ядерным оружием.

Сестра Ким Чен Ына набросилась на Зеленского с угрозами/ Офис президента Украины, Википедия

Родная сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына обвинила президента Украины Владимира Зеленского и всю украинскую власть в "мании величия" из-за того, что украинский лидер верит в победу нашего государства над страной-агрессором РФ.

Так Ким Е Чжон отреагировала в ответ на обычную петицию на сайте президента Украины, автор которой призвал Зеленского разместить в Украине ядерное оружие от США или сделать так, чтобы наше государство имело собственное ядерное вооружение. О реакции сестры лидера КНДР написало Корейское центральное информационное агентство.

Эту петицию в КНДР окрестили "продуктом зловещей политической интриги власти Зеленского".

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При этом Ким Йо Чжон начала рассыпаться в угрозах применения ядерного оружия. Она заявила, что если украинское государство и его президент Зеленский и дальше будут иметь "ядерные мечты", то якобы Украина станет "более яркой мишенью в ядерных прицелах России".

Сестра лидера Северной Кореи сказала, якобы "Украина не является соперником для РФ".

Напомним, это уже не первый раз сестра Ким Чен Ына делает подобные скандальные заявления. Раньше она заявила, что Северная Корея всегда будет на стороне России. При этом она добавила, что Россия якобы "сожжет дотла" вооружение, которое Запад поставляет Украине.

КНДР и война в Украине

Летом 2022 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полной поддержке "справедливого дела" России. При этом не уточнил, имеет ли он в виду войну против Украины. Северокорейский лидер заявил о намерении развивать двусторонние отношения с Россией.

Ранее сообщали, что в Северной Корее начали шить зимнюю форму для российских военных. Этим занимается ряд фабрик. Материалы для них поставляет Россия. Отмечается, что форму шьют не менее чем три фабрики в Пхеньяне, а также неизвестное число в других местах.

Также стало известно, что КНДР собралась высылать на оккупированный россиянами Донбасс своих полицейских и военных. Как сообщает Daily NK, правительство Северной Кореи якобы недавно приказало северокорейским торговым компаниям в России подобрать персонал для отправки в оккупированную Россией восточную часть Украины, чтобы они могли принять участие в работах по восстановлению.

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