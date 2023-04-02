"На Запорожском направлении фиксируется активность оккупантов": Мусиенко рассказал, к чему готовится РФ

Подкрепление российских захватчиков, которое поступает на Запорожское направление, выполняет комбинированные задачи.

Мусиенко рассказал, к чему готовится РФ / коллаж фото Минобороны РФ, 93-я ОМБр Холодный Яр

На Запорожском направлении, в районе Гуляйполя и Орехового, зафиксировано увеличение активности российских оккупантов. В частности, наблюдается увеличение обстрелов и перемещение дополнительных войск противника.

Дело в том, что захватчики видят, что украинские войска подтягивают подкрепление в те места, где идут активные боевые действия на востоке. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

По его словам, когда все нападения оккупантов будут отражены, а россияне начнут истощаться, украинские силы будут иметь возможность улучшить свое тактическое положение путем точечного совершенствования своих позиций и отодвигания линии фронта. Российские оккупанты очень паникуют из-за такой возможности, которая не требует от ВСУ проведения масштабных контрнаступлений, а ограничивается разжиманием отдельных позиций противника, например, "клещей" вокруг Бахмута или Авдеевки.

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"Для того, чтобы растянуть нашу линию обороны российское командование задумало оживление и увеличение интенсивности боев и атак на других направлениях, в частности на Запорожском", - пояснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что подкрепление российских захватчиков, которое поступает на Запорожское направление, выполняет комбинированные задачи. Одни ближе подходят к линии фронта, а остальные имеют другую задачу.

"Такой рост количества российских войск может свидетельствовать, что они готовятся к переходу в атаку. Атака не имеет какой-то глобальной цели, кроме растяжения нашей линии обороны. Однако определенная часть их войск привлечена к задачам по организации обороны", - отметил Мусиенко.

По его словам, эта часть оккупационного войска строит фортификационные сооружения, роет окопы и располагает блиндажи и тому подобное. То есть выполняет комбинированные задачи.

Как отметил эксперт, с одной стороны это свидетельствует о том, что интенсивность боев может возрасти и россияне решатся на наступательные действия на определенных участках. С другой - можно констатировать, что это расчет врага на подготовку оборонительных позиций на оккупированных территориях из-за страха контрнаступления ВСУ.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Война России против Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникнут эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полная победа нашего государства в войне против России обеспечит цивилизационную и безопасностную защиту Украины, и это откроет двери для ее полноправного членства в ЕС и НАТО.

"Мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия – это где-то возле Украины", - сказал глава государства.

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