Готовят, стирают и ублажают: оккупанты заставляют женщин-военных становиться полевыми женами

Бежать в РФ россиянки не пытались, потому что через границу их просто не пропустили бы. Кроме того, свои же могли бы легко пристрелить.

Оккупанты заставляют женщин-военных становиться полевыми женами / Минобороны РФ

Российские оккупанты, ведущие преступную войну против Украины, заставляют женщин-военнослужащих становиться полевыми женами для офицеров. А тех, кто отказывается ублажать оккупантов, жестоко наказывают. Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" рассказала санитарка медицинской роты Маргарита, которая отправилась на войну в Украину по контракту.

"Когда я только прибыла в Нижний Новгород, в Новосмолино, меня на построении полковник сразу заметил. Он командует 10-м танковым полком. Он сказал: "Марго, подойди ко мне". Спросил, почему я не одета, у меня еще формы тогда не было. Я сказала, что наша профслужба очень плохо работает и на меня нет размера. Он распорядился, чтобы меня одели и сказал, что завтра выхожу в штаб работать. Я сначала не поняла, я вроде в медроту приехала, и мне надо учиться. А когда уже вышла в штаб на работу и стала с ребятами из отдела кадров поближе общаться, они мне сказали: "Полкан на тебя глаз положил. Будешь полевой женой, наверное". Я спросила, как это, а они ответили: готовить, стирать и ублажать", - рассказывает россиянка.

Как отметила гражданка страны-агрессора, она отказалась становиться полевой женой для оккупантов, а потому была жестко наказана. Ее бросали ночевать на улице и оставляли голодной.

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"Месяц я просто жила на улице. Когда другие ночевали в палатках и домиках, я спала на земле, у дороги, в маленьком лесочке. Вместе с мышами-полевками. Пыталась как-то себя согреть, конечно. Но когда ты замерз, ты не уснешь никогда. Могли и голодной оставить. Сломать хотели в общем, чтобы я согласилась с ним спать. Но я выдержала, и когда он понял это, меня сразу же забросили в артиллерию, тоже по его приказу. В красную зону, на передок. Может, думал, что я там сдохну", - рассказывает она.

По словам россиянки, сбежать в РФ женщины не пытались, потому что через границу их просто не пропустили бы. Кроме того, свои же могли бы легко пристрелить.

Напомним, недавно бывший глава Роскосмоса страны-агрессора РФ Дмитрий Рогозин заявил о том, что на линии фронта на российских оккупантов якобы действуют информационно-психологическими атаками. По его словам, по ночам "эротическим голосом" российских военных призывают сдаться. При этом иногда украинские защитники выходят на связь по рации.

"Там девушка пытается очаровательно-эротическим голосом, подражая сирене из греческих мифов, сказать: "Вареники уже наварены, пельмени готовы. Переходите на нашу сторону, переходите!", - заявил Рогозин.

Ранее сообщалось, что российское командование вынуждено менять тактику ведения войны из-за значительных успехов на фронте Вооруженных сил Украины. Оккупанты уже деморализованы, а потому не хотят выполнять приказы своего руководства. В связи с этим командование РФ развернуло загородотряды, которые угрожают стрелять по своим.

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