Оккупантов заманивают "эротическим голосом": Рогозин сварганил дикий фейк об атаке ВСУ

По словам Дмитрия Рогозина, по ночам "эротическим голосом" российских военных призывают сдаться.

Дмитрий Рогозин / УНИАН

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что на линии фронта на российских оккупантов якобы действуют информационно-психологическими атаками.

По его словам, по ночам "эротическим голосом" российских военных призывают сдаться. При этом иногда украинские защитники выходят на связь по рации. Об этом он написал в Telegram.

"Там девушка пытается волшебно-эротическим голосом, подражая сирене из греческих мифов, сказать: "вареники уже наварены, пельмени готовы. Переходите на нашу сторону, переходите!", – написал он.

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При этом Рогозин также опубликовал фото денежных купюр, на которых якобы ВСУ нанесли надписи с призывом к российским солдатам и офицерам сдаваться в плен. По его словам, якобы ВСУ используют беспилотники, чтобы сбрасывать так "деньги".

"Теперь ждем, когда пятитысячные купюры улетят", – добавил Рогозин.

Дмитрий Рогозин показал "доказательства" ИПСО против оккупантов / t.me/rogozin_do/

Напомним, во временно оккупированном Донецке около 20:00 21 декабря прогремел взрыв в ресторане "Шеш-Беш", где отмечал день рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Погибло двое оккупантов, а сам Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Однако сам он "признает" лишь ранение шейного отдела позвоночника.

В ГПСУ сообщили, что украинские пограничники установили место пребывания Рогозина и передали координаты товарищам по оружию. Пограничники подчеркнули, что напомнили россиянину, что нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность.

Позже стало известно, что Рогозин готовится к операции и ему грозит паралич. Экс-главе "Роскосмоса" собирались достать осколок из шеи.

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