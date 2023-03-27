УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Оккупантов заманивают "эротическим голосом": Рогозин сварганил дикий фейк об атаке ВСУ

27 марта 2023, 16:16
По словам Дмитрия Рогозина, по ночам "эротическим голосом" российских военных призывают сдаться.
Рогозин
Дмитрий Рогозин / УНИАН

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что на линии фронта на российских оккупантов якобы действуют информационно-психологическими атаками.

По его словам, по ночам "эротическим голосом" российских военных призывают сдаться. При этом иногда украинские защитники выходят на связь по рации. Об этом он написал в Telegram.

"Там девушка пытается волшебно-эротическим голосом, подражая сирене из греческих мифов, сказать: "вареники уже наварены, пельмени готовы. Переходите на нашу сторону, переходите!", – написал он.

видео дня

При этом Рогозин также опубликовал фото денежных купюр, на которых якобы ВСУ нанесли надписи с призывом к российским солдатам и офицерам сдаваться в плен. По его словам, якобы ВСУ используют беспилотники, чтобы сбрасывать так "деньги".

"Теперь ждем, когда пятитысячные купюры улетят", – добавил Рогозин.

Screenshot
Дмитрий Рогозин показал "доказательства" ИПСО против оккупантов / t.me/rogozin_do/

Напомним, во временно оккупированном Донецке около 20:00 21 декабря прогремел взрыв в ресторане "Шеш-Беш", где отмечал день рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Погибло двое оккупантов, а сам Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Однако сам он "признает" лишь ранение шейного отдела позвоночника.

В ГПСУ сообщили, что украинские пограничники установили место пребывания Рогозина и передали координаты товарищам по оружию. Пограничники подчеркнули, что напомнили россиянину, что нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность.

Позже стало известно, что Рогозин готовится к операции и ему грозит паралич. Экс-главе "Роскосмоса" собирались достать осколок из шеи.

Читайте еще:

Дмитрий Рогозин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:32

У ведущей 1+1 Аллы Мазур случилось горе

16:18

В Словении схватили двух "спящих" русских шпионов под видом супружеской пары - The GuardianВидео

16:16

Оккупантов заманивают "эротическим голосом": Рогозин сварганил дикий фейк об атаке ВСУ

16:09

Зачем опытные хозяйки кладут сахар в холодильник: невероятный фокус, который удивит результатомВидео

16:08

Крым – "кощеева смерть" для Путина, война не закончится без возвращения полуострова – ПодолякВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:21

Новый и очень легкий салат весны 2023: рецепт, который покорил многих звездВидео

15:18

У Путина разразились угрозой разместить ядерное оружие в Беларуси вопреки предупреждениям ЗападаВидео

15:12

"Я, конечно, всех ненавижу": Дантес впервые высказался про любовную песню Дорофеевой и КацуринаВидео

15:11

Пригожина могут "слить" ВСУ российские военные: журналист раскрыл сценарий

Реклама
14:52

Китай резко ответил Путину на угрозы разместить ядерное оружие в БеларусиВидео

14:40

Супермодель Ратаковски закрутила роман с британской поп-звездой - СМИВидео

14:36

О чем нельзя рассказывать никому и никогда: вещи, которые нужно держать в секрете

14:28

"3 города в опасности": астрологи дали тревожный прогноз на апрель для Украины - гороскопВидео

14:08

Изнасилование на Закарпатье: скандальная судья "сбежала" на больничный, девочке ищут новую школу

13:53

Пропавшая Алина Гросу вышла на связь и объяснила свое исчезновение

13:46

Есть погибшие и десятки раненых, разрушены 5 многоэтажек: РФ атаковала Славянск ракетами С-300ФотоВидео

13:42

Максим Галкин жестко подколол путиниста Петросяна: "Курица с отрезанной головой"Видео

13:24

Требуют признать иноагентом: еще два города отменяют концерты Лорак в РоссииВидео

13:20

Им покоряется успех: топ-6 женских имен, чьи владелицы стремятся преуспетьВидео

12:57

Оккупанты в панике: партизаны взорвали авто с топ-полицаем захваченного РФ МариуполяВидео

Реклама
12:37

Мощная "бавовна" в оккупированном Донецке: над городом - черный дым

12:29

РФ "повышает ставки": Путин преследует две цели заявлениями о размещении "ядерки" в Беларуси – CNNВидео

11:59

"Закомплексованный лилипут и пустышка": продюсер-путинист Пригожин раскритиковал президента РФ - СМИВидео

11:58

Угроза открытия второго фронта: в Раде заговорили об усилении мобилизации

11:58

Почему кошка хочет залезть в шкаф и как отучить ее это делать

11:30

Нужно 411 млрд долл.: в мире растет поддержка идеи, что РФ должна платить за восстановление Украины – NYTВидео

10:59

"Не суйтесь, ибо облучим": белорусский пропагандист разразился ядерными угрозами в адрес Запада

10:58

Кремлевский маньяк хочет "нагадить" Украине: журналист назвал цель "пещерной людоедни" РФ

10:46

Умный дом с ТВ QLED новости компании

10:42

Путин по-прежнему уверен, что сможет одолеть Украину - аналитики ISWВидео

10:03

Скачок тарифов на 80 грн: в lifecell объяснили, почему резко выросла цена услуг

09:50

Добавили только 100 грн: законно ли некоторым украинцам в марте по-минимуму подняли пенсииВидео

09:36

Взрывы у казарм оккупантов: в Мариуполе и Мелитополе мощная "бавовна"

09:36

В Закарпатье подросткам дали условный срок за групповое изнасилование 14-летней девочки: украинцы возмущены

09:21

Поднимает груз 1500 кг и летит 900 км/ч: Эрдоган показал турецкий беспилотник с украинским двигателемВидео

09:20

В какую воду нужно бросать яйца при варке: ответ на самый спорный вопросВидео

09:02

Бывший боец "Беркута" издевался и бил детей, вывезенных россиянами в Крым - СМИВидео

08:44

"Путины приходят и уходят, а россияне-имперцы остаются": Запад не против распада РФ – СотникВидео

08:02

Боролся за свободный Донбасс: в боях под Бахмутом погиб журналист Александр Цахнив

07:45

Контрнаступление ВСУ активно готовится: эксперт назвал приоритетное направлениеВидео

Реклама
07:44

Можно ли выбрасывать часы и как это правильно сделать: что говорят приметы

07:25

Украинские военные закончили обучение на Challenger 2 в Британии: танки используют в контрнаступленииВидео

06:46

Успешные контрнаступления ВСУ могут склонить Путина к переговорам и прекращению войны - ISW

06:07

Что такое обедненный уран: объяснение для Медвеева на примере самогонамнение

04:20

Как понять, хороший кофе или нет: 4 совета для выбора вкуснейшего напитка

03:20

Шашлык уплетут за секунду: секретный рецепт сочного и ароматного мяса, и соус никакой не нуженВидео

03:05

Сотник рассказал, удастся ли россиянам избежать войны на своей территорииВидео

02:35

Анна Кошмал в манящих позах и купальнике оголила свою чувственную красоту

02:05

Эксперт назвал цель "трескотни" РФ насчет "грязной бомбы" с урановым сердечником для ВСУ

01:35

"У него родовая травма на всю жизнь": журналист назвал фундаментальную проблему ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять