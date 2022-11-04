Армия РФ развернула заградотряды для расстрела своих солдат - разведка Британии

В армии РФ низкий моральный дух / Минобороны РФ

Российское командование вынуждено менять тактику ведения войны из-за значительных успехов на фронте Вооруженных сил Украины. Оккупанты уже деморализованы, а потому не хотят выполнять приказы своего руководства. В связи с этим командование РФ развернуло заградотряды, которые угрожают стрелять по своим.

Об этом говорится в короткой сводке британской разведки, опубликованной в пятницу Министерством обороны Великобритании в Twitter.

"Из-за низкого морального духа и нежелания воевать российские войска, вероятно, начали разворачивать "заградительные войска" или "подразделения блокирования". Эти подразделения угрожают расстрелять собственных солдат, которые отступают", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации британских разведчиков, российские генералы негласно разрешили командирам применять оружие против солдат, не желающих воевать. Командирам разрешается убивать дезертиров после первого предупреждения. Генералы рассчитывают, что под страхом расстрела российские военные будут держаться на позициях до последнего.

"Тактика стрельбы по дезертирам, вероятно, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск", - резюмировали в разведке.

Напомним, что общие потери высшего командного состава армии российских оккупантов в Украине по состоянию на 1 ноября перевалили за 1400 человек. Такую инфографику публикуют в сети исследователи ОSINT, анализируя потери оккупантов в войне в Украине.

Обратим внимание, что в Украине благодаря успешным действиям ВСУ было уничтожено 1402 российских офицера (более 5 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%.

Ранее сообщалось, что защитники Украины в ходе боевых действий полностью уничтожили пункт управления 1-й танковой армии страны-агрессора России. Оккупанты потеряли 13 офицеров убитыми, еще 20 раненых.

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