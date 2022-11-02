ВСУ уничтожили "элиту" путинской армии: 10 генералов и сотни старших офицеров

В Украине благодаря успешным действиям ВСУ были уничтожены 1402 российских офицера (более 5 человек в день).
Общие потери высшего командного состава армии российских оккупантов в Украине по состоянию на 1 ноября перевалили за 1400 человек.
Такую инфографику публикуют в Сети исследователи ОSINT, анализируя потери оккупантов в войне в Украине.
Обратим внимание, что в Украине благодаря успешным действиям ВСУ были уничтожены 1402 российских офицера (более 5 человек в день).
Причём старшие офицеры из общего количества составляют 26%.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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