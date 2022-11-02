ВСУ уничтожили "элиту" путинской армии: 10 генералов и сотни старших офицеров

В Украине уничтожены сотни офицеров РФ / генштаб ВСУ

Общие потери высшего командного состава армии российских оккупантов в Украине по состоянию на 1 ноября перевалили за 1400 человек.

Такую инфографику публикуют в Сети исследователи ОSINT, анализируя потери оккупантов в войне в Украине.

Обратим внимание, что в Украине благодаря успешным действиям ВСУ были уничтожены 1402 российских офицера (более 5 человек в день).

Причём старшие офицеры из общего количества составляют 26%.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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