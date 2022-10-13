Запад уничтожит армию РФ, если Путин посмеет нанести ядерный удар по Украине - Боррель

Армия России будет уничтожена, и Путину уже не придется блефовать - Боррель / Коллаж УНИАН, Reuters, ua.depositphotos.com

Если глава страны-агрессора РФ Владимир Путин посмеет пойти на ядерную атаку против Украины, последует ответ. При таком сценарии армия России будет уничтожена, и Путин уже не сможет блефовать. Запад поддерживает Киев и настроен решительно. Об этом заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель.

На церемонии открытия Дипломатической академии ЕС в четверг, 13 октября, он рассказал о том, что на любую атаку против Украины будет "не ядерный, но мощный" ответ.

"Сейчас существует ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Хорошо, он не может позволить себе блефовать. И это должно быть понятно – что люди, поддерживающие Украину, Европейский Союз и страны-члены, Соединенные Штаты и НАТО, – они тоже не блефуют", - отметил глава европейской дипломатии.

По его словам, ответ подразумевает уничтожение российских войск.

"Такой мощный (ответ), что, с военной точки зрения, российская армия будет уничтожена, и Путину не нужно будет блефовать", - добавил Боррель.

Также он сказал, что война России против Украины меняет ситуацию и создает другой Евросоюз, с новыми перспективами.

"Эта война создаст другой Европейский Союз, который будет иметь другие перспективы… Это серьезный момент нашей истории, и мы должны продемонстрировать наше единство, нашу силу и решительность. Полную решительность", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Путин угрожает ядерным оружием

Глава Кремля Владимир Путин в последнее время дважды угрожал Украине применением ядерного оружия. Такую риторику Путин использовал 21 сентября, когда объявлял мобилизацию в России, и 30 сентября в своей речи после подписания бумажек об аннексии украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин вряд ли применит ядерное оружие. Но подобного сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал гарант.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

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