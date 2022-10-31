"Демилитаризизация" топ-оккупантов: ВСУ полностью уничтожили пункт управления 1-й танковой армии РФ

Среди убитых оккупантов оказался начальник артиллерии полковник Александр Зигунов. Также в рядах "200-х" - майор Сергей Липецкой и подполковник Артем Кармелихин.
Защитники Украины в ходе боевых действий полностью уничтожили пункт управления 1-й танковой армии страны-агрессора России. Оккупанты потеряли 13 офицеров убитыми, ранены - еще 20 раненых.
Топ-оккупантов массово "демилитаризовали" 1 октября. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк в Telegram.
Среди убитых российских оккупантов оказался начальник артиллерии полковник Александр Зигунов. Также в рядах "двухсотых" числятся заместитель командира 288-й артиллерийской бригады по вооружению 1-й танковой армии – майор Сергей Липецкой и подполковник Артем Кармелихин.
Кроме того, ранены начальник разведки и командир танковой роты 47-й танковой дивизии, имена которых журналист не указал.
Отметим, что 1-я гвардейская танковая краснознаменная армия (1 гв. ТА) является оперативным объединением в составе сухопутных войск ВС РФ. Условное наименование – войсковая часть №73621.
Пункт постоянной дисклокации ее управления находится в Баковке – микрорайоне города Одинцово Московской области. Войска армии базируются в Московской, Ивановской, Смоленской, Ярославской и Нижегородской областях РФ.
Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины впервые за время полномасштабной войны с РФ уничтожили целую батарею из САУ "Мста-С" оккупантов. В общем, на Луганщине во время контрнаступления ВСУ было сожжено сразу пять самоходных артиллерийских установок.
29 октября стало известно, что украинские военные уничтожили около 300 российских оккупантов. Они готовились к нападению на украинских защитников вблизи Майорского.
Другие новости:
- ВСУ на юге уничтожили десятки оккупантов, 2 склада с боеприпасами, танк и "Акацию" врага
- "Сдача Путина в обмен на Тайвань": Каспаров рассказал о сделке, которую Китай мог предложить США
- Ракетный удар по Киеву: в столице прогремели мощные взрывы, часть города обесточена и нет воды