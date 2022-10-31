"Демилитаризизация" топ-оккупантов: ВСУ полностью уничтожили пункт управления 1-й танковой армии РФ

В результате удара ВСУ 13 российских офицеров убиты, 20 - ранены / Фото informnapalm.org, УНИАН

Защитники Украины в ходе боевых действий полностью уничтожили пункт управления 1-й танковой армии страны-агрессора России. Оккупанты потеряли 13 офицеров убитыми, ранены - еще 20 раненых.

Топ-оккупантов массово "демилитаризовали" 1 октября. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк в Telegram.

Среди убитых российских оккупантов оказался начальник артиллерии полковник Александр Зигунов. Также в рядах "двухсотых" числятся заместитель командира 288-й артиллерийской бригады по вооружению 1-й танковой армии – майор Сергей Липецкой и подполковник Артем Кармелихин.

Кроме того, ранены начальник разведки и командир танковой роты 47-й танковой дивизии, имена которых журналист не указал.

Отметим, что 1-я гвардейская танковая краснознаменная армия (1 гв. ТА) является оперативным объединением в составе сухопутных войск ВС РФ. Условное наименование – войсковая часть №73621.

Пункт постоянной дисклокации ее управления находится в Баковке – микрорайоне города Одинцово Московской области. Войска армии базируются в Московской, Ивановской, Смоленской, Ярославской и Нижегородской областях РФ.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины впервые за время полномасштабной войны с РФ уничтожили целую батарею из САУ "Мста-С" оккупантов. В общем, на Луганщине во время контрнаступления ВСУ было сожжено сразу пять самоходных артиллерийских установок.

29 октября стало известно, что украинские военные уничтожили около 300 российских оккупантов. Они готовились к нападению на украинских защитников вблизи Майорского.

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