В Украине ВСУ ликвидировали высокопоставленного офицера-артиллериста / коллаж фото УНИАН

Украинские бойцы уничтожили подполковника, 44-летнего Олега Ткачева ‒ начальника тыла одной из артиллерийских бригад русской армии. Об этом пишет на своей странице в Facebook известный специалист- расследователь Иракли Комахидзе.

"В г. Вольске Саратовской области 31 октября состоятся похороны 44-летнего подполковника Олега Ткачева, который являлся начальником тыла 232-й реактивной артиллерийской бригады. Ткачев ликвидирован еще 19 сентября, но его только на днях опознали", – написал он.

По данным Комахидзе, Ткачева уничтожили украинские воины еще 19 сентября. А повреждения у его мертвого тела были очень серьезными ‒ опознать оккупанта удалось только 27 октября.

Расследователь также обратил внимание на полный то ли цинизма, то преступного простодушия пост брата убитого оккупанта в соцсетях.

"Никогда не веришь, что с твоими близкими может случится что-то страшное. Мы и сейчас не верим, что Олега с нами больше нет. Нам еще предстоит самое тяжелое - встретить тебя и проводить в твой последний путь. И я не представляю, как это мы переживем", ‒ написал тот.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали еще одного высокопоставленного оккупанта – командира танковой роты старшего лейтенанта Шерали Негмонова. Оккупант был выпускником Казанского танкового училища и отправился воевать против Украины, за что и поплатился головой.

До того на войне в Украине был "демилитаризован" мобилизованный оккупант с Урала – 40-летний Артем Небаев. Он получил повестку 28 сентября, а уже 8 октября погиб от полученного ранения. То есть житель Каменска-Уральского погиб всего лишь через 10 дней после получения повестки.

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