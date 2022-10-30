Впервые за время войны ВСУ удалось за раз уничтожить целую батарею из САУ "Мста-С"

Сожженная САУ "Мста-С" оккупантов на Луганщине / скриншот

Вооруженные силы Украины впервые за время полномасштабной войны с РФ уничтожили целую батарею из САУ "Мста-С" оккупантов. В общем, на Луганщине во время контрнаступления ВСУ было сожжено сразу пять самоходных артиллерийских установок.

Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов и также опубликовал кадры с уничтоженной российской техникой.

Защитники Украины за раз ликвидировали пять 152-мм САУ "Мста-С" в селе Невское Луганской области. Также они уничтожили два грузовика, на которых захватчики перевозили боекомплект батареи.

"САУ были уничтожены, судя по плотному расположению, одновременно. Вероятно, в результате поражения одновременно всех боевых машин ракетами РСЗО М142 HIMARS", – написал Бутусов.

Отмечается, что российское командование развернуло оборону вокруг Невского, но наши воины разгромили оккупантов.

Как сообщал Главред, 29 октября стало известно, что украинские военные уничтожили около 300 российских оккупантов. Они готовились к нападению на украинских защитников вблизи Майорского.

Ранее бойцы украинского спецподразделения Хорт ликвидировали заместителя начальника штаба наемников ЧВК Вагнера.

23 октября защитники Украины выполнили 130 огневых заданий против российских оккупантов на Юге. В том числе в Херсонской области была уничтожена радиолокационная станция разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" – с ее помощью враг корректировал огонь своей артиллерии.

Другие новости: