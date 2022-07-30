На юге ВСУ уничтожили более 100 оккупантов, командный пункт и военные склады РФ

Оккупанты лишились семи танков, гаубицы Мста-Б, двух САУ, 17 единиц бронированной техники, двух складов с боеприпасами и не досчитались 105 своих солдат.
На Юге Вооруженные силы Украины ликвидировали более 100 российских оккупантов, командный пункт и несколько российских складов с боеприпасами. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Юг в Facebook.
Авиация ВСУ нанесла четыре удара по скоплению живой силы и технике врага в Снегиревском и Бериславском районах.
Украинские защитники за сутки уничтожили:
- опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений в Херсонской и Николаевской областях;
- пункт управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов в Брускинском;
- 105 оккупантов;
- 7 танков Т-62 и Т-72;
- гаубицу Мста-Б;
- 2 САУ;
- 17 единиц бронированной техники;
- 2 склада с боеприпасами.
"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что корабельная группировка вражеского флота уменьшилась до 6 единиц - часть перемещена в Новороссийск, наготове к действиям находятся 2 ракетных и 2 больших десантных корабля. Угроза ракетных ударов сохраняется.
Как сообщал Главред, ранее украинские военные на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии противника и склады с боеприпасами.
Кроме того, в течение суток 28 июля российская оккупационная армия потеряла еще четыре склада с боеприпасами на южном направлении. Кроме того, защитники Украины уничтожили 36 российских оккупантов.
Другие новости:
- ВСУ выгнали оккупантов из 23 населенных пунктов на Харьковщине – глава ОВА
- "Можем пойти не "в лоб": Жданов рассказал, как ВСУ будут деоккупировать Донецкую и Луганскую области
- Впереди - четыре месяца кровопролития: до зимы Украину ждет самая жестокая война – Die Welt