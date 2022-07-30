На юге ВСУ уничтожили более 100 оккупантов, командный пункт и военные склады РФ

Украинские военные мощно ударили по позициям врага на Юге / Генштаб ВСУ

На Юге Вооруженные силы Украины ликвидировали более 100 российских оккупантов, командный пункт и несколько российских складов с боеприпасами. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Юг в Facebook.

Авиация ВСУ нанесла четыре удара по скоплению живой силы и технике врага в Снегиревском и Бериславском районах.

Украинские защитники за сутки уничтожили:

опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений в Херсонской и Николаевской областях;

пункт управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов в Брускинском;

105 оккупантов;

7 танков Т-62 и Т-72;

гаубицу Мста-Б;

2 САУ;

17 единиц бронированной техники;

2 склада с боеприпасами.

"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что корабельная группировка вражеского флота уменьшилась до 6 единиц - часть перемещена в Новороссийск, наготове к действиям находятся 2 ракетных и 2 больших десантных корабля. Угроза ракетных ударов сохраняется.

Как сообщал Главред, ранее украинские военные на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии противника и склады с боеприпасами.

Кроме того, в течение суток 28 июля российская оккупационная армия потеряла еще четыре склада с боеприпасами на южном направлении. Кроме того, защитники Украины уничтожили 36 российских оккупантов.

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