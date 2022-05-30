ВСУ разнесли на Юге почти три десятка единиц вражеской техники и командный пункт

Обстановка на южном направлении динамичная и напряженная / Фото Reuters

На юге украинские военные уничтожили 67 оккупантов и 27 единиц вражеской техники. Также были ликвидированы пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.

Как сообщает в Facebook Оперативное командование Юг, обстановка на южном направлении динамичная и напряженная. Враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области.

Недалеко от Херсона идет выгрузка техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 в течение нескольких дней накоплено для усиления враждебных позиций. В районе Новой Каховки и Степановки оборудованы танковые позиции.

В то же время наши подразделения продолжают наступательные действия и мероприятия по сковыванию и недопущению перемещения резервов.

"Воздушная разведка с помощью БПЛА Орлан-10 обернулась для оккупантов его утратой. Тогда были применены вертолеты Ми-8, с помощью которых противник разведывал наши позиции и пытался их атаковать", - говорится в сообщении.

В течение суток враг накрывал артиллерийским огнем Николаев. Под обстрел попала промышленная инфраструктура, детский спортивный комплекс, жилые кварталы и торговые точки. Один человек погиб, также среди гражданского населения есть раненые.

Защитники Украины за сутки 29 мая уничтожили 67 оккупантов, 6 танков Т-62, 2 реактивные системы залпового огня Град, 3 самоходных гаубицы Мста-С, 3 единицы бронированной и 13 – автомобильной техники.

Также уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.

Контрнаступление на Юге

28 мая украинская армия на юге начала контрнаступление. Как сообщает оперативное командование Юг, ВСУ нанесли врагу серьезные потери.

Сообщается, что ситуация на линии столкновения имеет свою динамику. Благодаря контрнаступлению ВСУ российским оккупантам приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия спешит оборудовать позиции, построить военные базы и закрепиться на Херсонщине. Но для того, чтобы построить военные базы, нужно много времени – счет идет на годы. Поэтому оккупанты не успеют этого сделать. А позиции, которые они успеют оборудовать, не станут преградой для ВСУ – украинские военные смогут выбить захватчиков с области с помощью оружия от западных партнеров.

Эксперты Института изучения войны говорят, что контрнаступление украинских военных на Юге Украины срывает планы России контролировать оккупированные территории. Захватчикам будет тяжело усилить оборону на южном направлении. Украинские контратаки потенциально заставят Россию перебросить подкрепление в Херсонскую область.

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