Более 20 старших российских офицеров отправились в ад: ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов

ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов на Донбассе / скриншот

На территории Донецкой области 27 мая украинские военные уничтожили передовой командный пункт российских военных.

В командном пункте российских оккупантов находились офицеры, рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Более 20 старших российских офицеров там было. Здание было уничтожено полностью", – сообщил Арестович.

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинские артиллеристы уничтожили командный пункт российских морпехов.

В результате артиллерийского удара подразделениями ВС Украины в Донецкой области был уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота.

Также мы рассказывали, что украинским артиллеристам удалось накрыть позицию врага на Харьковщине. В результате успешного удара было ликвидировано почти 50 российских десантников. Большинство из погибших – солдаты срочной службы, которые недавно подписали краткосрочные контракты с ВС РФ.

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