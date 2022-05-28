Отработала артиллерия ВСУ: десантники из Иваново досрочно закончили "спецоперацию" в Украине

Десантники из Иваново досрочно закончили "спецоперацию" в Украине / скриншот

Украинским артиллеристам удалось накрыть позицию врага на Харьковщине. В результате успешного удара было ликвидировано почти 50 российских десантников.

Журналист Роман Цимбалюк отметил, что большинство из погибших – солдаты срочной службы, которые недавно подписали краткосрочные контракты с ВС РФ.

"26 мая в результате артиллерийского удара ВС Украины была уничтожена позиция 98 воздушно-десантной дивизии (в/ч 65451, Иваново). Потери среди личного состава: более 43 военнослужащих погибло, 18 раненных", - сообщил ЦИмбалюк.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российский блокпост на трассе Лисичанск-Бахмут, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Читайте такжеУкраинские воины уничтожили подразделение псковских десантников армии РФ вместе с техникойТакже сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины в Луганской области сбили самолет российских оккупантов Су-25, за штурвалом которого находился генерал-майор РФ Канамат Боташев.

Российский оккупант был ликвидирован в результате попадания Stinger в самолет РФ в районе Попасной.

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