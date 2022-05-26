Блокпост разбит, враг отброшен: ВСУ уничтожили оккупантов на трассе Бахмут-Лисичанск

Дорога Лисичанск-Бахмут постоянно простреливается и является так называемой "дорогой жизни"
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российский блокпост на трассе Лисичанск-Бахмут, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Как сообщил он в ходе телемарафона, дорога постоянно простреливается и является так называемой "дорогой жизни", по которой происходит эвакуация из Луганской области.
"Было человек 50, им даже удалось закрепиться на время, даже какой-то блокпост поставили, но это был ситуативный успех. ДРГ там часть осталась уже навечно. Блокпост разбит, их отбросили. Трассу теперь не контролирует российская армия", - рассказал он.
По словам Гайдая, российская армия постоянно держит эту дорогу под обстрелами, причем стреляет по ней прицельно.
"Проехать по трассе - даже не лотерея 50/50, уже 80/20. Доехать из Бахмута в Лисичанск колоссально сложно", - рассказал Гайдай.
Читайте также"Котел" на Луганщине: Гайдай ответил на слухи о "перекрытии" трассы на Лисичанск
Напомним, ранее Гайдай опроверг распространяемую в СМИ информацию о том, что трасса "Лисичанск-Бахмут" якобы перекрыта российскими оккупантами.
"После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни". Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гуманитарные грузы", – написал он в соцсетях.
Читайте еще:
- В Луганске оккупанты объявили очередную волну мобилизации - Генштаб
- Сценарий Донецка и Луганска: оккупанты РФ в мае планируют на Херсонщине "референдум" по "ХНР"
- Украина отвоюет Донецк и Луганск: в МВД назвали сроки