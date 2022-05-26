Блокпост разбит, враг отброшен: ВСУ уничтожили оккупантов на трассе Бахмут-Лисичанск

Бойцы ВСУ / Генштаб ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российский блокпост на трассе Лисичанск-Бахмут, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Как сообщил он в ходе телемарафона, дорога постоянно простреливается и является так называемой "дорогой жизни", по которой происходит эвакуация из Луганской области.

"Было человек 50, им даже удалось закрепиться на время, даже какой-то блокпост поставили, но это был ситуативный успех. ДРГ там часть осталась уже навечно. Блокпост разбит, их отбросили. Трассу теперь не контролирует российская армия", - рассказал он.

По словам Гайдая, российская армия постоянно держит эту дорогу под обстрелами, причем стреляет по ней прицельно.

"Проехать по трассе - даже не лотерея 50/50, уже 80/20. Доехать из Бахмута в Лисичанск колоссально сложно", - рассказал Гайдай.

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Напомним, ранее Гайдай опроверг распространяемую в СМИ информацию о том, что трасса "Лисичанск-Бахмут" якобы перекрыта российскими оккупантами.

"После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни". Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гуманитарные грузы", – написал он в соцсетях.

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