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Украинская артиллерия разнесла командный пункт с российскими офицерами на Донбассе

18 мая 2022, 13:29

На данный момент известно о 3 погибших и более 14 раненых офицеров армии РФ.

Украинская артиллерия разнесла командный пункт набитый российскими офицерами на Донбассе / униан, скриншот

На Донбассе украинские артиллеристы уничтожили командный пункт российских морпехов

В результате артиллерийского удара подразделениями ВС Украины в Донецкой области был уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота, сообщили журналист Роман Цимбалюк.

На данный момент известно о 3 погибших и более 14 раненых офицеров командного состава бригады, в том числе:

  • ВРИО командира 810 обр МП полковник Ян Суханов – тяжело ранен;
  • начальник связи 810 обр МП капитан Андрей Бушмин – тяжело ранен;
  • командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков – тяжело ранен;
  • ВРИО командира 382 отдельного батальона МП майор Леонид Смирнов – тяжело ранен;
  • командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 огсадн капитан Виктор Ершов – тяжело ранен (оторвана рука).

Ранее Вооруженные силы Украины уничтожили российских оккупантов, пытавшихся преодолеть Северский Донец. Удар ВСУ был нанесен после того, как аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили, что оккупанты наладили через реку переправу.

Читайте также130 "двухсотых", техника и склады: ВСУ накрыли артиллерией огрызнувшихся оккупантов на ХерсонщинеТакже сообщалось, что украинские воины сбили вражеский беспилотник "Орлан". Летучую цель успешно сбили воины 14 отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого.

Защитники сразу услышали приближение беспилотника, ведь он "дырчит как мопед". Российский "Орлан" они сбили снайперским выстрелом из ДШК.

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