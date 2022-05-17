"Дашка" сбила "птичку": украинские военные мастерски уничтожили вражеский "Орлан" за 100 тыс. долларов

Украинские военные сбили российский "Орлан" / Минобороны РФ

Украинские воины сбили вражеский беспилотник "Орлан". Летучую цель успешно сбили воины 14 отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого.

Защитники сразу услышали приближение беспилотника, ведь он "дырчит как мопед". Российский "Орлан" они сбили снайперским выстрелом из ДШК (пулемет Дегтярева-Шпагина).

"Услышали, потому что он же дырчит как мопед. А тут он пониже шел, ну и вальнули по нему! Попали, он упал и завис на дереве", - говорят воины.

Украинские бойцы добавили, что они уничтожали и будут уничтожать российских оккупантов из всех возможных видов оружия.

Украинские военные сбили российский "Орлан" / 14-я ОМБр им. князя Романа Великого

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Напомним, российские оккупанты рассказывают своим знакомил в РФ о том, как они боятся украинских военных и завидуют им из-за новейшего вооружения. Захватчик начал высмеивать "величие России" рассказывая о том, что РФ не снабдила их даже простыми дронами.

Раньше российские срочники, попавшие в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

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